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CHP'li Tezcan: Büyük demokrasi buluşması arayışındayız

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Çok geniş bir kesimi, farklı siyasi düşünceleri, farklı inançları, farklı eğilimleri olan kesimleri bir araya getirecek bir büyük demokrasi buluşması arayışındayız ve bunu başarmaya kararlıyız" dedi.

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Çok geniş bir kesimi, farklı siyasi düşünceleri, farklı inançları, farklı eğilimleri olan kesimleri bir araya getirecek bir büyük demokrasi buluşması arayışındayız ve bunu başarmaya kararlıyız" dedi.
CHP'li Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bugün bazı gazetelerde yer alan haberler üzerinden, bir gazetecinin, 'Abdullah Gül isminde yoğunlaşma mı var. Bugün Sayın Akşener'e, Sayın Kılıçdaroğlu bu yönde bir öneride bulunacak mıdır?' sorusuna Tezcan, "Bugün bazı gazetelerin manşetlerine yansıyan bizim de gördüğümüz haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı biz değiliz" diye cevap verdi.
Görüşmelerin çok hassas bir biçimde yürütüldüğünü söyleyen Tezcan, şöyle konuştu:
"İttifak görüşmeleri uluorta konuşacak şeyler değildir. Biz herhangi bir biçimde dün Parti Meclisi toplantısından sonra da söyledik; biz en geniş ve güçlü ittifakı kuracak modelin peşindeyiz. Herhangi bir isim konusunda rezervimiz yok. Ancak görüyoruz ki; bu ittifakın kurulmasını dinamitlemek isteyen bazı çabalar, çalışmalar var. Muhtemelen sözü edilen haberlerin kaynağı da o çabaların özel girişimleri sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ben gazeteleri suçlamıyorum, sadece haber kaynaklarına bir kere daha dikkat etmeleri gerektiği uyarısını yapmak istiyorum. Çünkü bu görüşmeler, ittifak, çok hassas nezaket ilişkilerini gerektirir. Çok geniş bir kesimi, farklı siyasi düşünceleri, farklı inançları, farklı eğilimleri olan kesimleri bir araya getirecek bir büyük demokrasi buluşması arayışındayız ve bunu başarmaya kararlıyız. Bu çerçevede özellikle bu buluşmayı daha başlamadan sabote etmek isteyen, dinamitlemek isteyen çevreler var. Bu çevrelerin başında tek adam koalisyonu geliyor, saray geliyor. Saray özellikle bu tip buluşma girişimlerinden çok ciddi rahatsız. Çünkü iktidarının sonu oradan geçiyor. Biz bu noktada bizi şuna zorlamaya çalışıyorlar. Herhangi bir isim, aktör üzerinde husumet yaratacak bir dille bu süreci yürütmemizi istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Sonuç itibariyle aday olmak isteyenler bellidir, aday olma potansiyeli olanlar bellidir. CHP'de aday çıkarabilme güç ve potansiyeline her siyasi partiden daha fazla muktedirdir. CHP bu görüşmeler sürecindeki sonuç almaya dönük hassasiyeti sürdürmeye devam edecek."
'PARTİLİNİN HASSASİYETİNİ BİLİYORUZ'
Bir gazetecinin CHP'li Muharrem İnce'nin Abdullah Gül ile ilgili açıklamasını hatırlatması üzerine Tezcan, "Dün Parti Meclisimiz genel başkana tam yetki verdi. Bugün Meclis grubumuz da bir çalışma yapacak ve bu çalışmada Meclis grubunda milletvekili arkadaşlarımız düşüncelerini paylaşacaklar. Biz, hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Partilinin hassasiyetini biliyoruz, toplumun hassasiyetini biliyoruz. Üzerinde yetki taşıyan isimlerin ve kişilerin kırk kere düşünüp, bir kere konuşması gerektiğini de biliyoruz. Bu iş sorumluluk gerektiren bir iştir. Kısa günün kârını elde edeyim derken, uzun günde elde edilecek somut hedefleri kaybetmek doğru değildir. Hepimiz böyle düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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