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CHP'li Tezcan: CHP'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 08:19 | Son Güncelleme

KİLİS'TE İFTARA KATILDI CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adıyaman'dan Kilis'e geçti.

KİLİS'TE İFTARA KATILDI CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adıyaman'dan Kilis'e geçti. Burada partisi tarafından düzenlenen iftara katılan Tezcan, seçim bildirgesinde yer alan vaatleri anlattı. Tezcan, şunları söyledi: "Kendi insanımıza kol kanat açacağız. Bunun içeride problem oluşturmasına engel olacağız. Gün boyu vatandaşlar ile sohbet etme imkanı bulduk. Oralardan gelen en büyük şikayet, haksız bir rekabet ile karşı karşıyayız. Bunları önlemek devletin görevidir. Hiç kimse kendi yurdunda 2’nci sınıf vatandaş gibi muamele göremez. Mesele şudur bölge barışının tesis edilmesi gerekiyor. Kuşkusuz, yerinden, yurdundan edilen, kucak açmak, millet olarak görevimiz. Ama insanlar misafir edildikten sonra kendi ata yurtlarına, kendi yerlerine dönmelerini sağlamak zorundayız. Türkiye’nin öncelikle dış politikayla ilgili atması gereken esaslı bir adım var. Bölge barışının tesis edilmesinde önce olmak zorundayız. Bakın biz diyoruz ki bölgede dört devlet var. Türkiye, İran, Irak, Suriye, ne zamanki bu bölgeye dışarıdan birileri parmağını soktuğu zaman dünyanın egemen güçleri, dünyayı yönetmeye kalkan aslında bu bölgedeki enerji kanyaklarını petrolünü, buralarda yaşayanların alın terini sömürmeden başka derdi olmayan uluslararası egemen güçler, ne zaman bir bölgeye parmaklarını soksalar, orada çatışma, kan problem oluyor. Onun için biz CHP olarak barış örgütü öneriyoruz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkşlatı'nın kurulmasını öneriyoruz. Bu uluslararası örgüt, gelin biz öncülük edelim. Bunu yaptığımız zaman evini, yurdunu terk edenler, ülkelerine dönecekler."

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