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CHP'li Tezcan: CHP'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin baraj altında kalmaması için HDP'ye destek verdiği iddiasına, "Cumhuriyet Halk Partisi, hayır kurumu değildir.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin baraj altında kalmaması için HDP'ye destek verdiği iddiasına, "Cumhuriyet Halk Partisi, hayır kurumu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adıyaman'da partisinin seçim bürosunu ziyaret etti. CHP İl Başkanı Hakan Deniz Çakmak'ın de eşlik ettiği Tezcan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tezcan, CHP'nin, baraj altında kalmaması için HDP'ye destek verdiği iddiasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi, hayır kurumu değildir. Cumhuriyet Halk Parti, bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara talip bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur. Her parti kendi seçmeninin oyunu alır, kendi programıyla oyunu alır. Bizim burada aslan gibi milletvekili adaylarımız var, onlar parlamentoda Adıyaman'ın derdini anlatacaklar. Biz bir fazla milletvekili çıkartmanın peşindeyiz. O yüzden hiçbir yere emanet verecek oyumuz yoktur. Biz hayır kurumu değiliz, herkes bunu böyle bilsin, kaldı ki; ben HDP'nin de baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum" dedi. AK Parti'nin terörle mücadeleyi oy devşirme ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını ileri süren Tezcan, "Biz 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede atılacak her adımı destekledik, desteklemeye devam edeceğiz ancak bu hükümet terörle mücadeleyi, terörü yok etmek için değil, siyasette iktidarını sürdürmenin aracı olarak sürekli gündeme getirdi. Biz meseleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etraflıca tartışılıp, çözülmesini isterken, onlar meclisten kaçırarak seçim meydanlarının malzemesi haline getirmeye çalıştılar. Şuanda kadar milletin terörle ilgili hassasiyeti ve terörle mücadeleyi oy devşirme ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalışıyorlar. Teröre karşı kararlı her türlü adıma her zaman destek verdik. Bundan sonra veririz ama iktidarın terör üzerinden AK Parti iktidarının terör üzerinden kendisine terörü suiistimal ederek, terörü kullanarak iktidarını devam ettirme fırsatı yaratmasına milletin bu seçimde izin vereceğine inanmıyorum" diye konuştu.

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