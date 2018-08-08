HABER

CHP'li Tezcan: Genel Başkan kurultay toplamayacağını ifade etmiştir (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 13:44 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, kurultay tartışmalarına ilişkin,  "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir.

Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, kurultay tartışmalarına ilişkin, "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir. En kısa zamanda Genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır. Esaslı bir seçim değerlendirmesi yapılacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde bütün kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"EKONOMİNİN GELDİĞİ NOKTA BİR TWITLIK EKONOMİ"
Dövizdeki artışa ilişkin Tezcan, "Milletin yastık altında bozduracak doları kalmadı. Son bir yılda Türk lirasındaki değer kaybı yüzde 50 kabul edilebilir bir şey değil. Ak Parti'nin 16 yıllık iktidar döneminde ekonominin geldiği nokta bir twıtlık ekonomi böyle kırılgan ekonomi olabilir mi? Üretime dayanmayan sıcak para dolarkolik bir ekonominin sonucu" dedi.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklamaSon dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama
CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

Son dakika: CHP MYK toplantısı sonrası Bülent Tezcan'dan flaş açıklama

CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri ortaya çıktı! İşte o liste...

CHP'de büyük değişim geliyor!

CHP'de büyük değişim geliyor!

Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu, Perşembe ya da Cuma açıklayacak

İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni sloganı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.