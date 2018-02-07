CHP’li Tezcan: “İnternet medyasına sansür getirme peşindeler"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "TBMM’ye getirdikleri yeni tasarıyla internet medyasını da susturmak ve internet medyasına sansür getirme peşindeler. Getirilmek istenen sistem RTÜK kanalıyla lisans vermemek suretiyle yayıncılığı engellemek. Dijital çağda yaşıyoruz. İnternete getirilen bu sansür bir dijital sansürdür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Tezcan, haftalık Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını henüz yeni MYK kurulmadığı için yapmadıklarını belirtti. Haftasonu güzel bir kurultay gerçekleştirdiklerini söyleyen Tezcan, Kurultaylarda demokrasi yarışının unutulduğu bir dönemde CHP demokrasinin ve yarışın Türkiye’de tek temsilcisi olan parti olduğumuzu gösterdik. Bizim için en önemli nokta, parti içi demokrasi ve yarışın unutulmaya yüz tuttuğu bir süreçte CHP olarak o bayrağı taşıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz” diye konuştu. “Parti Meclisimiz bu cumartesi günü saat 10’da toplanacak”

36. Olağan Kurultayında 488 kişinin PM’ye aday olmak üzere müracaat ettiğini hatırlatan Tezcan, “Bunlardan 121’i kadın partili arkadaşımız, 367’si ise erkek partili arkadaşımız. Arzumuz kadın adayların daha çok olduğu kurultaylar. 30 yaş altı aday sayımız 44. Arzumuz bunu hızla daha da artırmak. Gençlere ve kadınlara siyasette pozitif ayrımcılığı tüzüğe yazan tek partiyiz. Cinsiyet kotası ve genç kotasıyla oluşan 60 kişilik PM oluşmuştur. 39 erkek 21 kadın arkadaşımız PM’ye seçildi. En genç PM üyemiz 24 yaşında Gamze Pamuk Ateşçi. 60 PM üyesi içerisinde 26 arkadaşımız milletvekili diğerleri değil. Parti Meclisimiz bu cumartesi günü saat 10’da toplanacak. Daha sonra Genel Başkanımız uygun gördüğü zaman diliminde yeni MYK’yı belirleyecek” açıklamasında bulundu.

“İnternet medyasına sansür getirme peşindeler”

Demokrasinin en önemli koşullarından birisinin basın özgürlüğü olduğunu vurgulayan Tezcan, “Şimdi iktidar yeni bir planla internet sansürünü de hayata geçirme peşinde. TBMM’ye getirdikleri yeni tasarıyla internet medyasını da susturmak ve internet medyasına sansür getirme peşindeler. İnternet yayıncılığını lisans şartına bağlamaya çalışıyor. Yani, RTÜK’ten önceden izin alarak bu işi yapacaksın demektir. Bu şu demektir. Önceden izin vermeyerek internete daha yayın yapılmadan sansür uygulamak peşindeler. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yayın yapılmadan denetim yoktur. Getirilmek istenen sistem RTÜK kanalıyla lisans vermemek suretiyle yayıncılığı engellemek. Dijital çağda yaşıyoruz. İnternete getirilen bu sansür bir dijital sansürdür. Kuzey Kore modelidir. Demokrasiyi hazmedemeyen bu anlayış, dijital çağda dijital diktatörlük peşinde. Getirmeye çalıştıkları sistemin adı dijital çağda dijital diktatörlüktür. Buna karşı çıkıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Siz görüşünce devlet görüştü oluyor”

Bir terör örgütü tartışmasının başladığını söyleyen Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında cevabını verdiğini anlattı. Tezcan, “Dün neden yargının terör örgütü lideri dediği kişiyi bu düzeyde karşıladığınızın cevabını veremediniz. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şimdi çıkmış, ’Devlet görüştü’ diyor. Biz bu söze aşinayız. Oslo sürecinde, İmralı görüşmelerinde de aynısını duyduk. Siz görüşünce devlet görüştü oluyor. Legal bir parti adalet yürüyüşümüze konuk oldu, 500 metre yürüdü diye kıyameti kopardınız CHP terörle işbirliği yapıyor diye. Vatandaşların vicdanına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“El Nusra terör örgütü müdür?” diye sorduklarını hatırlatan Tezcan, “Aynı soruyu Başbakana soruyorum. İçişleri Bakanına, İbrahim Kalın’a soruyorum. Bu sorunun cevabını merakla bekliyoruz. El Nusra terör örgütü müdür? Bu iktidar terör örgütleri ile masaya oturma şampiyonudur” dedi. “Sizin milliyetçiliğiniz konjonktürel milliyetçiliktir”

Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliğinin başındaki ’Türk’ ve ’Türkiye’ ifadelerinin kaldırılması yönündeki açıklamaları eleştiren Tezcan, şunları kaydetti:

"Sanki isim babası kendileri. Onu da nasıl dağıtacaklarını, tahsis etme hakkını görüyorlar kendilerinde. Sıkılmadan çıkıp Türk Tabipler Birliği, Türkiye Barolar Birliği önündeki Türk adını kaldıracağız diyorlar. Kimsiniz siz kimsiniz. Nasıl kaldıracaksınız bu isimleri. Canınız isteyince Türk Cumhuriyeti tabelalarını indireceksiniz, andımızı kaldıracaksınız, ondan sonra Afrin’e operasyon yaparken en milliyetçi kesileceksiniz. Sizin milliyetçiliğiniz konjonktürel milliyetçiliktir. İşinize gelince ayaklar altına alıp, işinize gelince ağzınıza sakız yapıp çiğneyeceksiniz.”