CHP'li Tezcan: Kimsenin Türk yargısına ayar verme haddi yoktur2

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ABD Başkanı Donald Trump'un Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hiç kimsenin Türk Cumhuriyeti yargısına dışarıdan ayar verme haddi yoktur. Aynı zamanda hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etme hakkı da yoktur. Buna karşı en sert şekilde karşılık veririz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti binasında basın toplantısı düzenledi. MYK toplantısının devam ettiğini ve bu sırada acı bir haber aldıklarını belirten Tezcan, partilerinin Edirne Milletvekili Erdim Bircan'ın bugün beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Daha sonra, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına değinen Tezcan, yarın Sincan'da bu davanın karar duruşmasının görüleceğini belirterek, davayı takip edeceklerini söyledi.

'PARTİ DEVLETİ ANLAYIŞININ AÇIK BİR DELİLİ' Ardından hafta sonu bir yönetmelik yayımlandığını ve bu yönetmelikle valilerin ilde, kaymakamların da ilçede Cumhurbaşkanını temsil edeceğini belirten Tezcan, "Daha önce valiler devletin ve hükümetin temsilcisi olarak tarif edilirken, bu kararname ile valiler cumhurbaşkanının temsilcisi olarak tarif edildi. Bu, devleti nasıl gördüklerinin açık bir delilidir. Bu, parti devleti anlayışının açık bir delilidir" dedi. 'TÜRK YARGISINA AYAR VERME HADDİ YOK' Bülent Tezcan, ABD Başkanı Donald Trump'un Rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklamaları ile ilgili de şunları söyledi: "ABD ile yaşanan kriz çok ciddi bir olaydır. Türk yargısını yansıtması açısından da çok önemlidir. Önce Trump'a seslenmek istiyoruz. Hiç kimsenin Türk Cumhuriyeti yargısına dışarıdan ayar verme haddi yoktur. Aynı zamanda hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etme hakkı da yoktur. Buna karşı en sert şekilde karşılık veririz. Ancak bir şeyi de söylemeden geri duramayız. Bu hale niye geldik? ABD Devlet Başkanı'nın Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak tehdit, şantaj yapacağı hale nasıl geldik. Bunun hesabını da Erdoğan vermek zorundadır. Türkiye'yi dışarı karşı bir çadır devleti görüntüsü haline sokmaya kimsenin hakkı yoktur."

'BELEDİYELERİN KAYNAKLARI ZATEN YETERSİZ' Belediyelere aktarılacak kaynağın yüzde 30 oranında azaltılması konusunda da açıklamalarda bulunan Tezcan, şöyle dedi: "Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp bir açıklama yaptı. Belediyelere hazineden aktarılacak kaynakları yüzde 30 keseceklermiş. Tasarruf önlemleri gereği yüzde 30 kaynakları keseceklermiş. İki açıdan çok önemli bir problemle karşı karşıyayız. Birincisi; bu kaynakları kesmek için kanuna ihtiyacınız var, bunu bakanın sözüyle ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesemezsiniz. Hazine'den belediyelere aktarılan kaynaklar yasal dayanağı olan kaynak aktarma işlemleridir, bununla ilgili yasa ile ancak bir düzenleme yapabilirsiniz. Birinci önemli mesele bu. Bir diğer önemli ayağı ise keyfi değişimlerin belde halkı için ne büyük problemler yaratacağı açıktır. Yerel yönetimlerin kaynaklarını zaten yetersiz, belediyelerin kaynaklarını zaten yetersiz, belediyeler bulundukları belde içerisinde yaşayan vatandaşlara bire bir en yakın hizmet götüren, demokrasinin en önemli kurumları. Ve siz belediyelerin kaynaklarını kısarak çalışamaz, işlemez hale getiriyorsunuz."