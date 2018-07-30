HABER

CHP'li Tezcan: Kimsenin Türk yargısına ayar verme haddi yoktur2

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ABD Başkanı Donald Trump'un Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hiç kimsenin Türk Cumhuriyeti yargısına dışarıdan ayar verme haddi yoktur.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ABD Başkanı Donald Trump'un Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hiç kimsenin Türk Cumhuriyeti yargısına dışarıdan ayar verme haddi yoktur. Aynı zamanda hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etme hakkı da yoktur. Buna karşı en sert şekilde karşılık veririz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti binasında basın toplantısı düzenledi. MYK toplantısının devam ettiğini ve bu sırada acı bir haber aldıklarını belirten Tezcan, partilerinin Edirne Milletvekili Erdim Bircan'ın bugün beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Daha sonra, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı'nda düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına değinen Tezcan, yarın Sincan'da bu davanın karar duruşmasının görüleceğini belirterek, davayı takip edeceklerini söyledi.

'PARTİ DEVLETİ ANLAYIŞININ AÇIK BİR DELİLİ'

Ardından hafta sonu bir yönetmelik yayımlandığını ve bu yönetmelikle valilerin ilde, kaymakamların da ilçede Cumhurbaşkanını temsil edeceğini belirten Tezcan, "Daha önce valiler devletin ve hükümetin temsilcisi olarak tarif edilirken, bu kararname ile valiler cumhurbaşkanının temsilcisi olarak tarif edildi. Bu, devleti nasıl gördüklerinin açık bir delilidir. Bu, parti devleti anlayışının açık bir delilidir" dedi.

'TÜRK YARGISINA AYAR VERME HADDİ YOK'

Bülent Tezcan, ABD Başkanı Donald Trump'un Rahip Andrew Brunson ile ilgili açıklamaları ile ilgili de şunları söyledi:

"ABD ile yaşanan kriz çok ciddi bir olaydır. Türk yargısını yansıtması açısından da çok önemlidir. Önce Trump'a seslenmek istiyoruz. Hiç kimsenin Türk Cumhuriyeti yargısına dışarıdan ayar verme haddi yoktur. Aynı zamanda hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etme hakkı da yoktur. Buna karşı en sert şekilde karşılık veririz. Ancak bir şeyi de söylemeden geri duramayız. Bu hale niye geldik? ABD Devlet Başkanı'nın Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak tehdit, şantaj yapacağı hale nasıl geldik. Bunun hesabını da Erdoğan vermek zorundadır. Türkiye'yi dışarı karşı bir çadır devleti görüntüsü haline sokmaya kimsenin hakkı yoktur."

'BELEDİYELERİN KAYNAKLARI ZATEN YETERSİZ'

Belediyelere aktarılacak kaynağın yüzde 30 oranında azaltılması konusunda da açıklamalarda bulunan Tezcan, şöyle dedi:

"Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp bir açıklama yaptı. Belediyelere hazineden aktarılacak kaynakları yüzde 30 keseceklermiş. Tasarruf önlemleri gereği yüzde 30 kaynakları keseceklermiş. İki açıdan çok önemli bir problemle karşı karşıyayız. Birincisi; bu kaynakları kesmek için kanuna ihtiyacınız var, bunu bakanın sözüyle ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesemezsiniz. Hazine'den belediyelere aktarılan kaynaklar yasal dayanağı olan kaynak aktarma işlemleridir, bununla ilgili yasa ile ancak bir düzenleme yapabilirsiniz. Birinci önemli mesele bu. Bir diğer önemli ayağı ise keyfi değişimlerin belde halkı için ne büyük problemler yaratacağı açıktır. Yerel yönetimlerin kaynaklarını zaten yetersiz, belediyelerin kaynaklarını zaten yetersiz, belediyeler bulundukları belde içerisinde yaşayan vatandaşlara bire bir en yakın hizmet götüren, demokrasinin en önemli kurumları. Ve siz belediyelerin kaynaklarını kısarak çalışamaz, işlemez hale getiriyorsunuz."

'MYK'NIN ÇEKİNCESİ, TEREDDÜTÜ YOKTUR'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan, 'Kılıçdaroğlu değişimden söz etmişti, bu değişim gündeme geldi mi?' sorusu ve Muharrem İnce'nin notere giderek taahhütte bulunmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu yorum yapılacak bir konu değil. Sayın Muharrem İnce beyanda bulunmuş. O mesele bizim gireceğimiz bir mesele değildir. Yenilenme konusuna gelince; daha önce de söyledim, Merkez Yönetim Kurulu'muz seçimden sonraki ilk toplantısında Sayın Genel Başkanımıza partide yönetim anlamında yapılacak her türlü değişiklikte sonuna kadar destek vereceğini ve bu konuda elini rahatlatmaya hazır olduğunu beyan etmişti. Bu zamanı ve gündeme gelirse bu konuda Merkezi Yönetim Kurulu'nun herhangi bir çekincesi, tereddüdü yoktur. Şu anda, bugünkü toplantıda gündeme gelen bir konu değildir."

'TÜZÜĞÜN DIŞINA ÇIKMAYACAĞIZ'

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP'de kurultay talebiyle başlatılan imza toplama sürecindeki imza sayısıyla ilgili yöneltilen soruya da şu şekilde cevap verdi:

"Bu konuda biz hiç sayıları yarıştırmadık. Konuşmuyoruz. Sayılar üzerinden konuşmayacağız. Bize henüz gelen rakam yok. Çünkü kendileri alıp getireceklerini söylüyorlar, ifadeleri de o. Beyannameyi de o şekilde düzenlemişler. Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzüğün dışına çıkmak gibi bir irademiz olmamıştır, olmayacaktır."

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
Mesut Yılmaz: ABD'liler sanki papaz serbest bırakılmasın diye çıkış yaptıMesut Yılmaz: ABD'liler sanki papaz serbest bırakılmasın diye çıkış yaptı
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsınİYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Malatya'daki karakolda korkunç olay! Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

İlginizi Çekebilir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

İYİ Partili Koray Aydın'dan 'Devlet Bahçeli' gafı sonrası ilk açıklama

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

Muharrem İnce kurultay için imza verdi! Noterde görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.