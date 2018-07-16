CHP'li Tezcan: Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok (2) 

"KARARNAMELERİ BOŞA ÇIKARMANIN YOLU TBMM'NİN KANUN YAPMASIDIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile devlet dizayn edilmektedir. Bu artık yeni rejimin hukuksuzluğun da ötesinde kanuna dahi uyma ihtiyacı hissetmediğini kanunsuz bir düzen kurulduğunun çok net ifadesidir. TBMM'nin derhal olaya el koyması gerekir. TBMM'deki milletvekilleri milletin kendilerine verdiği yasama yetkisine sahip çıkmalıdır. Bu kararnameleri boşa çıkarmanın yolu TBMM'nin kanun yapmasıdır. Bu konularda kararlı bir şekilde müzakere yürütüp kanun çıkarırsa Cumhurbaşkanlığı kararnameleri boşa düşecektir" ifadelerini kulladı.

"OHAL'İN KALKMADIĞINI TAM TERSİNE OHAL'İN KALICILAŞTIRMAK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Tezcan, "OHAL'den sonra Türkiye'de bir sürekli OHAL durumu düzenlenecek bir yasa ile karşı karşıyayız. buna sürekli OHAL yasası diyoruz. Şu andaki teklif henüz net olarak TBMM'ye getirilmedi ama sözde OHAL'i kaldırdığını söyleyen iktidar bu konuda terörle mücadele adı altında getireceği yeni düzenlemeler ile aslında terörle mücadele değil Türkiye'ye sürekli bir OHAL yerleştirme niyetindedir. Burada OHAL'in kalkmadığını tam tersine OHAL'in kalıcılaştırmak olduğunu görüyoruz. Terörle mücadele gerekçesi hukuksuzluğun bahanesi olamaz. Parlamentoya bu konuda getirilecek teklife bu çerçevede tutum takınacağımızın bilinmesinde yarar görüyoruz" açıklamasında bulundu.