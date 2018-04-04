HABER

CHP'li Tezcan: Millet olmanın gereğini yerine getireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Türkiye'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde, millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Türkiye'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde, millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız. Ülkenin güvenliği için dayanışma halinde, millet olmanın gereğini yerine getireceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında, Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP'li Tezcan'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve partililer eşlik etti. Burada partililere hitap eden Tezcan, son dönemde 'hamaset edebiyatı' yapıldığını savunarak, "Türkiye'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız birlikte el ele tutuşup, ülkenin güvenliği için birlikte dayanışma halinde millet olmanın gereğini yerine getireceğiz; ama hiçbir zaman devletin Cumhurbaşkanlığı makamını şımarıklık makamı haline getirmeyeceğiz. 'Afrin'de destek veriyorum' derken, orayı tiyatro sahnesine çevirmek, devletin tepesinde oturanların bile hakkı da değildir haddi de değildir. Şımarmayacaksınız, milletin asaletine uygun hareket edeceksiniz" diye konuştu. CHP'li Tezcan, daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret edip, kendisine ikram edilen çiğ köfteyi yedi. Tütüncü esnafını ziyaretinde de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, şunları söyledi: "Gerçek bir milli olmak nereden geçer. Milli olmak anlı terleyerek, sabahın köründe kalkıp, çocuğunun rızkını tarlada toprakta bu tütünden çıkarmak isteyen çiftçisinin altın değerindeki milli tütününe sahip çıkmaktan geçer. Milli ittifak tütünün etrafından geçer, milli ittifak şeker pancarının etrafından geçer, milli ittifak pamuğun etrafında olacak, yerli buğdayın etrafında olacak, yerli mısırın etrafında olacak, kendi çiftçisini kucaklayan kendi çiftçisinin önünde saygıyla eğilen hükümet olduğu zaman memlekette o zaman gerçekten milli bir hükümet, milli bir ittifak olmuş olacak"

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Yengesine saldırıp istismar etti! Yengesine saldırıp istismar etti!
Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!Teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Ankara'da kritik gün! CHP'li bazı isimlere af gelebilir

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.