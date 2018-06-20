CHP'li Tezcan: Reform hükümeti kuracağız

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 24 Haziran’dan sonra 'Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu alması durumunda reform hükümeti kuracaklarını söyledi. Tezcan, "Gençlere iş bulan üniversiteleri, okullara istihdam ve iş garantili yerleştiren bir Türkiye kuracağız. Tepeden tırnağa reform iktidarı yaratacağız. Tepeden tırnağa bir reform hükümeti kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İl Başkanı Serkan Sarı, parti yöneticileri ve üyelerinin de katıldığı toplantıda Tezcan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimlere 4 gün kaldığını söyleyen Tezcan, 25 Haziran sabahı Türkiye’nin bir başka uyanacağını belirtti.

‘MİLLET STATÜKOYU REDDEDİYOR’

Seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Anadolu’yu karış karış gezdiklerini belirten Tezcan, halkın değişim sinyalleri verdiğini ifade etti. Milletin ve halkın statükoyu reddettiğini belirten Tezcan, "AK Parti 16 yıl önce iktidara, statükoyu değiştireceğim diye geldi. Bugün statükonun temsilcisi oldu. değişim önündeki tek engel AK Parti’nin kendisi. Demokrasinin önündeki tek engel AK Parti’nin kendisi, hukuk devletinin, adaletin, özgürlüklerin önünde tek engel AK Parti’nin kendisi. İşsizlik ve yoksullukla mücadelenin önündeki tek engel AK Parti’nin kendisi. Refah düzeyini yükseltmenin ve refah toplumu yaratmanın önündeki engel AK Parti’nin kendisi. Dijital toplum yaratmanın, kalkınmayı sağlamanın, tarıma dayalı kalkınma kurmanın önündeki engel AK Parti’nin kendisi" dedi.

‘TÜRKİYE FAİZ VE İTHALAT LOBİSİNE TESLİM EDİLDİ’

Türkiye’de yeniden kalkınmanın sağlanmasının tek şartın değişim olduğunu söyleyen Bülent Tezcan, bunun 24 Haziran’da gerçekleşeceğini öne sürdü. Türkiye ekonomisinin yeniden yapılanması gerektiğini belirten Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye iki büyük lobiye teslim edilmiş. Bir taraftan faiz lobisi, diğer taraftan ithalat lobisi. Sayın Erdoğan, 16 yıllık iktidarının sonunda miting meydanlarında faizden şikayet ediyor. 16 yılda faizi indiremediği gibi, faiz lobisinin en fazla kar ettiği dönem AK parti dönemi. Hiçbir Cumhuriyet Hükümeti döneminde ne içeride ne dışarıda faize ödenen para bu kadar olmadı. Buna rağmen daha dün çıkıp demiş ki: ‘Şu seçim bir geçsin bakın faizleri nasıl indireceğim?’. Komedi ve mizahın bu kadarı olur. Seçimin geçmesini niye bekliyoruz? 16 yıldır ülkeyi yöneten biz değiliz. 16 yıldır ülkeyi yöneten sensin. Bugün ticari faizler yüzde 30’lara dayandı. Herkes faizden muzdarip. Ama ülkeyi yöneten Erdoğan da faizden muzdarip. 16 yıl içinde 151 milyar dolar yabancıya faiz ödedik. Sadece dışarı ödenen faiz. 650 trilyon lira içerideki faiz lobisine ödediğimiz para. Her ikisini topladığında rakamları telaffuz edemiyoruz. Milletin dişinden tırnağından arttırdığı faiz lobisine gitmiş."

‘İŞSİZLİK VE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAYACAK BİR İKTİDARA TALİP DEĞİLİZ’

CHP’nin ekonomik sorunları düzeltmek için yola çıktığını söyleyen Tezcan, 81 milyona bunları anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Yeni iktidarın işsizlik ve yolsuzluğu ortadan kaldırabildiği ölçüde anlamlı olacağını ifade eden Tezcan, "İşsizlik ve yoksulluğu ortadan kaldırmayacak iktidara talip değiliz. Bunların yaptığı gibi 16 yıldır ülkeyi 6 milyon işsiz ve yoksulluğa terk etmiş bir iktidar istemiyoruz. Bunun yerine gençlere iş bulan üniversiteleri, eğitim sistemi ve okullara istihdam ve iş garantili yerleştiren bir Türkiye kuracağız. Tepeden tırnağa reform iktidarı yaratacağız. Tepeden tırnağa bir reform hükümeti kuracağız. Bunun için geliyoruz" diye konuştu.

TEZCAN’DAN SURUÇ SORUŞTURMASI ELEŞTİRİSİ

Suruç’ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı değerlendiren Bülent Tezcan, seçim çalışması yürüten vatandaşların öldürüldüğünü söyledi. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Tezcan, "Bununla ilgili yargı özgürce ve sebestçe soruşturma yapıp olayı ortaya çıkarması beklenirken, iktidar peşin peşin şunlar şunu yaptı, bunlar bunu yaptı diyerek buradan yeni bir husumet yaratma peşine düştü. Biz bu filmi daha önce gördük. Biz bu filmi 7 Haziran’dan 1 Kasım’a geçerken iki polis memurunun katledildiği terör döneminde bir kere daha gördük. Bugün şimdi orada yargılanan 9 kişi beraat etti. Beraat gerekçesinde 9 kişinin suçla ilişkisinin tespit edilemediği söyleniyor. İki polisimizi şehit eden karanlık ve kanlı ellerin nerede olduğu belli değil. Gürültü patırtı ile orada yaşananların üstünü örtüp kimse bu meseleden iktidar devşirmeye kalkmasın. Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık makamını işgal edenler, hükümet bakanlığını işgal edenlerin görevi, seçim döneminde ortaya çıkacak bu tür hadiselerde yargının önüne geçip engel olmak ve gerçeklerin üstünü örtmek değildir. Tam tersine beyanatlar vererek ortalığı karıştırıp, işini yapan savcıları korkutup ürkütmek yerine, orada işini yapan polisleri ürkütmek yerine, soruşturmayı yürüten memur ve amirleri, soruşturma yönünü zedeleme riskini ortaya çıkarmak yerine, tüm meseleyi savcılığın önüne bırakıp, tüm meselenin çıplaklığı ile araştırılması sağlamaktır" dedi.

Tezcan basın açıklaması ardından Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile görüştü. Görüşmenin basına kapalı gerçekleşmesi ardından Tezcan Balıkesir’den ayrıldı.