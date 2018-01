CHP'li Tezcan: Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış

"BUNLAR OHAL BAĞIMLISI OLMUŞ. BONZAİ, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GİBİ"

OHAL'in bir kez daha uzatılacak olmasına ilişkin Tezcan, "Bunlar OHAL bağımlısı olmuş. Bonzai, uyuşturucu bağımlısı gibi. uyuşturucu müptelası nasıl uyuşturucu olamadan yaşayamıyorsa, bunlar da OHAL'siz yaşayamaz hale gelmişler. OHAL'in olduğu yerde AB standartları olmaz" dedi.

"AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A YURT DIŞI YASAĞI KOYUN"

Tezcan, "Fransa'da bir de et ithalatı sözü verdi. 5 bin 700 ton parça et ithal edecek Fransa'dan akıllara zarar. Türkiye'de hayvancılığı, tarımı bitirdiler. İthalat lobisi hakim. Gittiği her yerden bir şey alıyor. Aldığı verdiği her söz, Türk çiftçisini perişan ediyor. Bir dilini tut, düşün. Bir talebimiz var; OHAL'e karşıyız. Bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Gelin bir KHK'da bizim talebimiz üzerine çıkarın. Bu KHK ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışı yasağı koyun. Gitmesin. Altına kendisi de imza atsın. Nereye giderse bizi çiftçimizin başına bela olacak bir karar ile dönüyor. OHAL 6'ncı kez uzatılacak. OHAL şartlarında darbenin siyasi ayağını ortaya çıkmasını gizlediler. Gizlemeye devam ediyorlar. Her şeye hükmeder haldeler. Artık darbenin ucu OHAL yetkisini kullanan AK Partili yöneticilere ulaşacağı zaman frene basıp soruşturmaları orada kesiyorlar. Bu iktidar OHAL müptelalığı ile kendi kendini bitirecek noktaya gelecek. Bu iktidarın sonu OHAL hastalığından gelecek. Bu millet bunun hesabını sandıkta soracak. Tavsiyemiz bir an önce OHAL'i uzatmaktan vazgeçsinler. Darbecilikten vazgeçsinler. OHAL'in uzatılmasına kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullandı.