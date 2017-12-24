CHP'li Tezcan: Yayınlanan KHK'lar, 20 Temmuz darbesinin yeni darbe bildirileridir

Son Güncelleme 12 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 15:00 |12 saat önce

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yayınlanan 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin, "Yayınlanan 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri 20 Temmuz Darbesinin yeni darbe bildirileridir. Askeri darbeler ülkeyi sıkıyönetim bildirileri ile sivil darbeler de OHAL KHK'ları ile yönetir. OHAL'in üzerinden 17 ay geçmesine karşın hükümet normalleşmeye yanaşmamakta, ülkeyi olağanüstü yöntemlerle yönetmeye devam etmektedir. Bu darbe düzeninin devamı demektir. KHK taşeron işçilerin kadroya geçmesini yazılı/sözlü/uygulamalı sınav şartına bağlıyor. OHAL halkın ihtiyacı değil, tek adam rejiminin tercihidir. OHAL derhal kaldırılmalı, olağan koşullara dönülmeli ve Türkiye hızla normalleşmelidir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yayınlanan 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. "BU KHK'LAR YENİ DARBE BİLDİRİSİDİR" CHP Parti Sözcüsü Tezcan'ın yazılı basın açıklaması şöyle: "Yayınlanan 695 ve 696 sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri 20 Temmuz Darbesinin yeni darbe bildirileridir. Askeri darbeler ülkeyi sıkıyönetim bildirileri ile sivil darbeler de OHAL KHK'ları ile yönetir.

OHAL'in üzerinden 17 ay geçmesine karşın hükümet normalleşmeye yanaşmamakta, ülkeyi olağanüstü yöntemlerle yönetmeye devam etmektedir. Bu darbe düzeninin devamı demektir. 696 sayılı KHK ile Yargıtay ve Danıştay'da yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Yüksek Yargının KHK ile düzenlenmesi tam bir darbe yöntemidir. Bu düzenlemeyle Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üye atanıyor. Hukuk ve Ceza Genel Kurulu üyeleri sabitleniyor. Yürütme organı açıkça yargıyı yeniden dizayn ediyor. Amaç hem Yargıtay ve Danıştay seçimlerinde iktidar lehine oy nisabı oluşturmak, hem de Hukuk ve Ceza Genel Kurulu kararlarına etki edebilme yolunu açmaktır. Bu çaba yüksek yargıyı darbe mahkemesine dönüştürme çabasıdır. 12 Eylül cuntasının dahi yapmadığı, FETÖ icadı yöntemlerle yargı tamamen teslim alınmaktadır. KHK TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇMESİNİ YAZILI/SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV ŞARTINA BAĞLIYOR Taşeron işçilere kadro verilmesi bizim Haziran 2015'ten bu yana ortaya atıp takipçisi olduğumuz bir projedir. Bunun tüm yönleriyle Mecliste ele alınıp sendikalar ve çalışma örgütlerinin de katkısıyla eksiksiz çıkarılması gerekirken, gizli saklı KHK ile yapılması niyetin salih olmadığını da göstermektedir. Taşeron işçi sayısının 2 milyona yaklaştığı söylenirken, Çalışma Bakanının 450 bin kişiye kadro verileceği açıklaması da sorunun devam edeceğini gösteriyor. KHK uygulaması bu eksiklilerin Mecliste ve kamuoyunda tartışılıp giderilme imkanını ortadan kaldırmış, eksik bir düzenlemeye yol açmıştır. KHK taşeron işçilerin kadroya geçmesini yazılı/sözlü/uygulamalı sınav şartına bağlıyor. Emeklilik hakkı kazananları kadroya geçirmiyor. Kadroya geçenlerin emeklilik tarihine kadar çalışabileceğini ondan sonra çalışamayacağını şart koşuyor. Taşeron işçilerin mevcut kadrolu çalışanlarla aynı haklara sahip olarak kadroya geçmesini güvence altına alan bir düzenleme görünmüyor. Bütün bunlar aslında ortada gerçek anlamda bir kadroya geçirme niyet ve düzenlemesi olmadığını gösteriyor. Buna karşın sınırlı da olsa taşerona kadro verilmesi uygun olmuştur. Bundan sonraki çabamız eksiksiz kadro hakkı mücadelesi olacaktır. Sürecin sendikalar ve çalışma örgütlerinin görüşleri de alınarak Mecliste etraflı ve tam bir kadrolu çalışma düzenlemesine dönüşmesi gerekir.