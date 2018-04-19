HABER

CHP'li Tezcan: YSK'nın, İYİ Parti'nin seçime girmesi kararı vermesini bekliyoruz 

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "YSK'nın geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket etmesini ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti'nin bu şartları taşıyıp seçimlere girebilmesi gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz" dedi.

CHP'li Tezcan: YSK'nın, İYİ Parti'nin seçime girmesi kararı vermesini bekliyoruz 

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "YSK'nın geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket etmesini ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti'nin bu şartları taşıyıp seçimlere girebilmesi gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçim işlerinden sorumlu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nu ziyaret etti. 1 saat süren ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, "Bu aniden gelişen ziyaret dünkü erken seçim kararı üzerine alınmış bir ziyaret değildir. Bundan 3 ya da 4 hafta önce planlanmış bir ziyaretti. Ve genel olarak 2019'daki seçimler çerçevesinde, seçim güvenliğinin sağlanması, bundan sonraki uygulamalarda partilerle YSK uygulamalarında koordinasyonun sağlanması, teknik altyapıyla ilgili görüş alışverişinin sağlanması çerçevesinde yapılan bir görüşmeydi. Önceki seçimlerde de YSK ile görüşmeler yapıyorduk" dedi.
'YSK'NIN, İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRMESİ YÖNÜNDE KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ'
Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, görüşmede İYİ Parti'nin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Bu randevu onun üzerine planlanmamıştı. Ama tabi ki böyle önemli bir konuyu gündeme aldık. En azından biz talebimizi ilettik. Sadece İYİ Parti değil Demokratik Sol Parti için de aynı durum söz konusu. Biz kurul üyelerine 1950'den beri Türkiye'nin çok partili seçim pratiğinin olduğunu, 1960'dan beri de YSK denetiminde çok partili seçim pratiğinin olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede YSK'nın yüklüce bir içtihat külliyatının bulunduğunu ifade ettik. Bugüne kadar seçimlere girecek partilerin nasıl belirleneceğine ilişkin yerleşmiş bir uygulama ve içtihat olduğunu ifade ettik. Gerek İYİ Parti'nin, gerekse Demokratik Sol Parti'nin YSK'nın bugüne kadarki yerleşik içtihatları doğrultusunda hukuken seçime girme hakkını kazandığını düşündüğümüzü söyledik. Ve YSK'nın bu noktada haksız, kamuoyunu rahatsız edecek ve vicdanları yaralayacak bir karara sebep olmaması gerektiğini ifade ettik. Tabi YSK başkanı ve üyeleri bu konuda bir görüş bildirmediler, tabi onlardan şimdi bir açıklama da beklemiyoruz. Biz önümüzdeki süreçte seçime katılacak partileri belirlerken YSK'nın geçmiş yerleşik uygulama ve içtihatlarına uygun hareket etmesini ve şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla İYİ Parti ve Demokratik Sol Parti'nin bu şartları taşıyıp seçimlere girebilmesi gerektiği yönünde karar vermesini bekliyoruz. Ama bu görüşme buna özel bir ziyaret değildi."
'BU GÖRÜŞME GEÇMİŞ HESAPLAŞMASI DEĞİL'
Tezcan, bir basın mensubunun, 16 Nisan'dan sonra YSK'yı ciddi şekilde eleştirdiğinin hatırlatılarak bu konuyla ilgili konuların gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:
"Bu görüşme bir geçmiş hesaplaşması değil, bir geleceğin doğru planlanması noktasındaydı. O yüzden azami nezaket ölçüleri içinde düşüncelerimizi kararlılıkla paylaştık."

FOTOĞRAFLI

CHP'li Tezcan: YSK'nın, İYİ Parti'nin seçime girmesi kararı vermesini bekliyoruz CHP'li Tezcan: YSK'nın, İYİ Parti'nin seçime girmesi kararı vermesini bekliyoruz

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıtMetin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt
KYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecekKYK borçlarının silinmesini öngören teklif Meclis'te görüşülecek
Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleriErdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.