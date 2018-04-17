HABER

CHP'li Tezcan'dan 'erken seçim' açıklaması: Biz hazırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili "Hodri meydan, diyoruz.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili "Hodri meydan, diyoruz. Biz CHP olarak buna hazırız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, MHP Lideri Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısından yaptığı erken seçim çağrısıyla ilgili konuştu. Bir televizyon programının canlı yayınına telefonla bağlanan CHP'li Tezcan, Türkiye'nin sıkışmış bir noktada olduğunu söyledi. CHP olarak erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Tezcan, "Ekonomide, siyasette, hukukta, adalette, çok ciddi sorunlar var. Bu hükümet Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların tek sebebi bu hükümettir. Dolayısıyla bir yönetilememe gibi bir durumla karşı karşıya Türkiye. Bu yönetim krizini çözecek, milletin iradesidir. Biz bu çerçevede, daha önce de 'Seçime her zaman hazırız' diyorduk. Şimdi Sayın Bahçeli, bir çağrı yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği seçimi erkene alalım, 26 Ağustos'ta yapalım; demiş. Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Biz CHP olarak varız buna. Biz buna hazırız" dedi.

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi! Suriye’de vurulan tesisler uydudan görüntülendi!
Rusya dünyanın en derin mağarasına indiRusya dünyanın en derin mağarasına indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli 16 yıl önce de erken seçim çağrısı yapmış, kaybetmişti

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

Bahçeli ve Erdoğan'dan erken seçim zirvesi!

Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İYİ Parti'den flaş açıklama: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.