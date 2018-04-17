CHP'li Tezcan'dan 'erken seçim' açıklaması: Biz hazırız

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili "Hodri meydan, diyoruz. Biz CHP olarak buna hazırız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, MHP Lideri Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısından yaptığı erken seçim çağrısıyla ilgili konuştu. Bir televizyon programının canlı yayınına telefonla bağlanan CHP'li Tezcan, Türkiye'nin sıkışmış bir noktada olduğunu söyledi. CHP olarak erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Tezcan, "Ekonomide, siyasette, hukukta, adalette, çok ciddi sorunlar var. Bu hükümet Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların tek sebebi bu hükümettir. Dolayısıyla bir yönetilememe gibi bir durumla karşı karşıya Türkiye. Bu yönetim krizini çözecek, milletin iradesidir. Biz bu çerçevede, daha önce de 'Seçime her zaman hazırız' diyorduk. Şimdi Sayın Bahçeli, bir çağrı yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği seçimi erkene alalım, 26 Ağustos'ta yapalım; demiş. Biz de 'hodri meydan' diyoruz. Biz CHP olarak varız buna. Biz buna hazırız" dedi.