CHP’li Tezcan’dan ittifak açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile ilkeler ittifakı konusunda, “Genel başkanımız çok doğru bir şey söyledi. ’Demokrasiyi ayakta tutma, güçlendirme adına ilkeler ittifakı kurabiliriz’ dedi. Yani ilkesiz ittifakı reddediyoruz dedi. Temel sorun ilkelerin belirlenmesidir. 81 milyon vatandaşımızın hepsinin arzu ettiği ve hepsinin yüreğini soğutacak temel meseleler bu ittifakın esaslı ilkeleri olur. Zaten ilkelerin ortak belirlenmesi önemlidir" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, MYK’nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. TBMM gündemine getirilen ittifak yasa teklifiyle ilgili konuşan Tezcan, “CHP olarak seçim ittifaklarının yapılmasına kategorik olarak itiraz etmiyoruz. Siyasi partiler seçimlerde bir araya gelebilir, ittifaklar yapabilir seçmenin karşısına milletin karşısına ittifakla gidebilir ama bu ittifak siyaseti zenginleştirmek çoğulculuğu arttırmak siyasi partilerin kimliklerini korumak ekseninde oluşturulursa yapılır. Oysa TBMM’nin gündemine getirilen teklif bir demokratik ittifak yolunu açan teklif değildir. Bu teklif siyaseti ve milleti kimliksizleştirme teklifidir. Bu teklif küçük partileri büyük partilere kuyruk yapma teklifidir. Bu teklif milletvekili hırsızlığı teklifidir. Bu siyaset bu teklif bir baraj siyaseti projesidir. MHP yüzde 10 barajına takılma korkusuyla AK Parti yüzde 50 barajına takılma korkusuyla siyaseti kimliksizleştiren tek tipleştiren böyle bir proje icat etmişlerdir. Adına cumhur ittifakı da deseler bu plan cumhuru bölme planı, kamplara ayırma planıdır” ifadelerini kullandı.

“Diğer siyasi partilerle de temas edeceğiz”

“Esaslı ve güvenli bir seçim hareketinin sivil toplum hareketinin örgütlenmesi gerekiyor” diyen Tezcan, “CHP olarak biz bu güvenli seçim hareketinin örgütlenmesi için üzerimize düşenin fazlasını yapacağız bunun öncüsü olacağız. Diğer siyasi partilerle bugünden itibaren bu konuda temasa geçiyoruz. Bütün siyasi partilerle oy çalma hesabında olmayan, oyu çaldırmama hesabında olan herkesle beraber bir ciddi güvenli seçim hareketine ihtiyaç var. Diğer siyasi partilerle de temas edeceğiz. Onlarla beraber bütün sivil toplumla bu hareketi başlatacağız. Oyuna sahip çıkmak isteyen herkese çağrı yapıyoruz. Partimizin ilgili birimleri bu konuda Türkiye’de seçmenin bütün seçim sonuçlarını CHP’nin sisteminden izleyeceği bir esaslı altyapıyı kuruyor. Ama bu yetmez hep beraber sandıklara sahip çıkacak bir süreci yapacağız” açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi ve İYİ Parti ile ilkeler ittifakı

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun Saadet Partisi ve İYİ Partiyle ilkeler ittifakı doğrultusunda bir ittifaka yeşil ışık yaktığı yönünde haberlerin sorulması üzerine, “Genel başkanımız çok doğru bir şey söyledi. ’Demokrasiyi ayakta tutma, güçlendirme adına ilkeler ittifakı kurabiliriz’ dedi. Yani ilkesiz ittifakı reddediyoruz dedi. Temel sorun ilkelerin belirlenmesidir. Bu da çok zor değildir. Temel anlayış demokrasi, çoğulcu rejim, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yargı bağımsızlığı adalet ve huzurun tesis edilmesi toplumsal barışın sağlanması gibi 81 milyon vatandaşımızın hepsinin arzu ettiği ve hepsinin yüreğini soğutacak temel meseleler bu ittifakın esaslı ilkeleri olur. Zaten ilkelerin ortak belirlenmesi önemlidir. Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi reddeden bir büyük buluşmayı tarif eden ilkeler belirlenir. Partileri konuşuyor olmak ilkeleri ikinci plana atar. Onun için önce ilkeleri konuşacağız. O ilkeleri kabul eden yapılanmalar ve partiler ittifakın parçası olurlar. Ama önce partileri tartışmak ilkeleri etkisiz hale getirmek olur. Partileri konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.