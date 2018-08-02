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CHP'li Torun: İmzaların mükerrer olup olmadığına bakılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler, kendilerinde noter onaylı 630 imza olduğunu belirtip, bunları genel merkeze teslim etti.

CHP'li Torun: İmzaların mükerrer olup olmadığına bakılacak

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler, kendilerinde noter onaylı 630 imza olduğunu belirtip, bunları genel merkeze teslim etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, imzaların değerlendirileceğini, belgelerin mükerrer olup olmadığına bakılacağını, yeterli sayıda imzanın olması halinde ise gereğinin yapılacağını açıkladı.
CHP'li muhalif delegelerin olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmaları sona erdi. Noter tasdikli imzalar, genel merkeze teslim edildi. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise kendilerine teslim edilen imzaları değerlendireceklerini belirtti. İmzaların toplanıp toplanmadığının henüz belli olmadığını savunan Tosun, "Bakılacak. 630 imza onların iddiası. Bu sayıya ulaşıldıysa tüzük belli. Tüzüğün gereği yapılacak. Ama belgelerin doğruluğu, mükerrer olup olmadığı, fotokopi olup olmadığı, bunların hepsi değerlendirilecek" dedi. İmzaların tek tek değerlendirileceğini vurgulayan Seyit Tosun, "İmzalara bakıldıktan sonra eğer tüzüğümüze göre yeterli sayıya ulaşmışlarsa tarih açık ve net. Ama ulaşmamışlarsa sonuç belli" diye konuştu.

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