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CHP'li Turpçu: Başaramadığımızda görevi bırakmalıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'tan tekrar milletvekili adayı gösterilmeyen CHP eski milletvekili Şerafettin Turpçu, "Başaramadığımızda görevi bırakmalıyız.

CHP'li Turpçu: Başaramadığımızda görevi bırakmalıyız

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'tan tekrar milletvekili adayı gösterilmeyen CHP eski milletvekili Şerafettin Turpçu, "Başaramadığımızda görevi bırakmalıyız. Erdal İnönü 1991 yenilgisinde görevi Deniz Bey'e bıraksaydı 19 yıllık zaman kaybı olmayacaktı. Yerel seçimler öncesi benzer yerdeyiz. Yıllarımıza yazık etmeyelim. Avrupa'daki partiler gibi yapmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan; ancak aday gösterilmeyen CHP 26'ncı Dönem Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Turpçu, 2015'te gerçekleştirilen seçimler öncesi yapılan ön seçimde 1'inci çıkarak, Zonguldak 1'inci sıra milletvekili adayı ve sonrasında milletvekili olduğunu kaydetti. TBMM’deki görevinin, Zonguldak halkının ve kentteki CHP'li üyelerin takdirleriyle değil; ön seçimler yapılmadan, CHP Genel Merkezi'nin takdirleriyle son bulduğunu belirten Turpçu, şunları kaydetti:
"Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. SODEP-SHP-CHP'de öğrendiğim şudur. Başaramadığımızda görevi bırakmalıyız. Erdal İnönü 1991 yenilgisinde görevi Deniz Bey'e bıraksaydı 19 yıllık zaman kaybı olmayacaktı. Yerel seçimler öncesi benzer yerdeyiz. Yıllarımıza yazık etmeyelim. Avrupa'daki partiler gibi yapmalıyız. 1989 yerel seçimi hariç, 1977’den bu yana bir seçim de daha yenildik. Biz sosyal demokratlar da yenilgilerden ders çıkarmak yok. Başaramayanın istifası yok. Parti içi demokrasinin ön koşulu ön seçimler yok. İşimiz kendimize koltuk aramak olunca başarıyı da yakalayamıyoruz. 1977 seçimlerinden sonra ilk defa Sayın Muharrem İnce ile yüzde 30'u geçtik ama partimiz yüzde 22'lerde kaldı. Önümüzde yerel seçimler var. Partimiz bu açık gerçekleri çok acil ve esaslı olarak dikkate almazsa belediye başkanı adayı bile olsak hüsrana uğramamız kaçınılmaz olur."

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CHP'li Turpçu: Başaramadığımızda görevi bırakmalıyızCHP'li Turpçu: Başaramadığımızda görevi bırakmalıyız

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