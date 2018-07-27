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CHP'li Tüzün: 628 yeterli sayı elimizde(1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı.

ANKARA (DHA) - CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı. 69 imzaysa pazartesi ulaşacak. 628 yeterli sayı elimizde" dedi.

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