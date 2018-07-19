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CHPli Tüzün: Olağanüstü kurultay için 526 imza toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

CHP'li Yaşar Tüzün, Olağanüstü Kurultay için 526 imza toplandığını bildirdi.

CHPli Tüzün: Olağanüstü kurultay için 526 imza toplandı

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP'li Yaşar Tüzün, Olağanüstü Kurultay için 526 imza toplandığını bildirdi.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, beraberinde CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Mehmet Kesimoğlu ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'deki olağanüstü kurultay için toplanan imzaların olduğu dosyayla toplantıya gelen Yaşar Tüzün, "Siyasette güven ve doğruluk esastır. Bu güven ve doğruluk üzerinde siyaset yapmaya söz verdik. Bugüne kadar bu sözümüzü nasıl tuttuysak bundan sonra da devam edecek. CHP bu ülkenin gururudur. Biat kültürünün olmadığı bir partidir CHP. Bundan 3 gün önce bu salonda yaptığımız çağrıda seçimli olağanüstü kurultayı gerçekleştirmesi nedeniyle çağrıda bulunmuştuk” dedi.
“Bizler çağrı grubunun temsilcileri olarak hiçbir il, ilçe başkanını kurultay delegesini bizzat telefonla arayarak notere gitmelerini istemedik” diyen Tüzün sözlerini şöyle sürdürdü.
“Delegelerimiz özgür iradeleriyle bu çağrıyı dikkate alarak kendi ücretlerini de ceplerinden ödeyerek notere gittiler. Islak imzalı belgelerin fotoğraflarını tarafımıza göndermişlerdir. İmza veren delegelere noterde 3 nüsha verilmektedir. Biri kişiye verilir. Sanıyoruz genel merkeze gönderir. Sayının bir polemik yapılması sebebiyle bugün bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Delegelerimiz noter aracılığıyla beyanname imzalanmaktadır. Bireysel olarak notere gidip bu talepnameyi imzalayan delegemiz, bunları birleştirdiğimiz zaman teşekkül edecektir. Yani gereken sayıya ulaştığında salt çoğunluğa ulaştığında teşekkül edecektir. Bu işlem kısa bir süre sonra en geç bu akşam ya da yarın hafta sonuna kadar yeterli imzanın toplanacağını ve yetkili makamlara ulaştıracağımızı belirtmek istiyorum. İmzalı beyannameler buradadır. Delegelerimiz bunları bize emanet etmiştir. Gereken rakama ulaştıktan sonra yetkili makamlara ulaşacaktır."
‘526 DELEGE İMZA VERDİ’
Yaşar Tüzün, yeterli imza sayısının en geç hafta sonuna kadar toplanacağını söyleyerek şöyle konuştu:
"Bugünkü verileri kaymakamımız noter tasdikli imza sayısını tüm Türkiye ile paylaşmak istiyorum. 521 delegemiz, dün saat 17.00 itibariyle noter tasdikli imzalarını bizimle paylaştılar. Olağanüstü kurultay sürecinin hayırlı olmasını diliyorum. Basın toplantısına başladığımız andan bu yana, 17 dakikada 5 delege arkadaşım whatsapp'tan mesaj gönderip, ‘ismimizi söylemenizde sakınca yoktur’ dedi. İmza sayısı 526 olmuştur. Sayının bugün 600’ü geçeceğine inanıyoruz. En geç hafta sonu toplanacaktır. Biz de yetkili makamlara götüreceğiz. Sayı önemli değil. 600 toplanır, 700 toplanır. Yeter sayının çok üzerinde imza toplanacaktır. 1245 olarak hesaplıyorum kurultay delege sayımızı."

FOTOĞRAFLI

CHPli Tüzün: Olağanüstü kurultay için 526 imza toplandı

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