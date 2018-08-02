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CHP'li Usluer Olağanüstü kurultay için 630 imza toplandı -ek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

'630 İMZA TESLİM ETTİK' Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer ve beraberindeki milletvekilleri, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaları genel merkeze teslim etti.

'630 İMZA TESLİM ETTİK' Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer ve beraberindeki milletvekilleri, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaları genel merkeze teslim etti. Parti çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Usluer, dosyaların partiye sunulduğunu ve incelenmek üzere yazı işlerine gönderildiğini belirterek, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreç resmi olarak işlemesi gereken süreç olacak. Genel merkezden gelecek yanıtı bekleyeceğiz. 630 imza teslim ettik. Pazartesi akşamına kadar elimize hala belge gelebilir. 50 kadar daha imza olduğunu belirtmiştim. Bundan sonraki süreç genel merkezin değerlendirme süreci olacak." Gaye Usluer, bir basın mensubunun, değerlendirme sürecenin ne kadar olacağı yönündeki sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "45 gün içinde de. Kurultaya gidilecek. Onun için yavaş yavaş yapabilirler ama bizim anladığımız kadarıyla sayın genel başkanımızın da bu sürenin çok uzun olmaması ve bir an önce toparlanması yönünde bir isteği olduğunu duyduk." 'YETERLİ SAYIDA İMZA YOK' Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, kurultay için yeterli imza olmadığını belirterek, "İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor" dedi. Muharrem Erkek, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti: "Sunulan belgeler arasında az da olsa fotokopilerin notere onaylatıldığı beyan edildi. Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere teslim aldık. Şu anda yetkili arkadaşlarımız tarafından inceleme işlemleri yapılıyor. 1242 delege var. 15 günlük yasal süre içinde geri çekilen imzalar da var. Bunlar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğe uygun şekilde yapılacak. Yeterli imza varsa kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz. Noter kanalıyla bize tebliğ edilen bir ya da iki imza var."

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