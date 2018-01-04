CHP'li Veli Ağbaba: Bu mesele CHP’nin namus meselesidir

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı taşeron işçilerin kadroya alınmamasıyla ilgili olarak, "Taşerona kadro verilmesi meselesi MKE işçisinin meselesi değil, bizim meselemiz ve CHP'nin namus meselesidir” dedi.

Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), MKEK Ankara Kayaş Kapsül Fabrikası, PTT, DDY ve TMO'da işçilerin kadroya alınmamasını protesto etmek amacıyla Hüseyin Kahya Parkı'nda protesto eylemi yapıldı. Eyleme katılan yaklaşık 150 kişilik grup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve hükümet aleyhinde slogan attı. Gruba destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hükümetin tutumunu eleştirdi. Kadroya alınmayan işçilerin kadroya alınmasını parti olarak kendilerine namus meselesi yaptıklarını belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"İnsanlar arasında hiç kimsenin ayırım yapmaya hakkı yok. TBMM de, ‘Bu yoksul insanlar arasında hiç kimsenin ayrım yapmaya hakkı yoktur' dedim. Sadece bin 600 lira çoluğunu çocuğunu geçindiren, çalışan, evine ekmek götürmeye çalışan 8 yaşındaki oğlu, ‘Baba kadron ne oldu?' diye sordurmaya hakkın yok. Bu ne vicdanen, ne de ahlaken doğru bir şey değil. Biz ve ben biliyorum, bununla ilgili araştırma yaptık, raporlar yazdık. Taşeron işçinin 70 yaşındaki annesi de 6 yaşındaki çocuğu da ‘kadro' diyor. Bunun vebalini kim soracak bilmem, sen söz vermişsin taşerona, ‘ayrımsız kadro vereceğim' demişsin. Sadece MKE'de değil 26 tane KİT kuruluşuna kadro vermediler, ayırım yaptılar.”