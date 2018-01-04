HABER

CHP'li Veli Ağbaba: Bu mesele CHP’nin namus meselesidir

POLİTİKA HABERLERİ | 04.01.2018 20:45 | Son Güncelleme 8 saat önce

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı taşeron işçilerin kadroya alınmamasıyla ilgili olarak, "Taşerona kadro verilmesi meselesi MKE işçisinin meselesi değil, bizim meselemiz ve CHP'nin namus meselesidir” dedi.

Kırıkkale Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), MKEK Ankara Kayaş Kapsül Fabrikası, PTT, DDY ve TMO'da işçilerin kadroya alınmamasını protesto etmek amacıyla Hüseyin Kahya Parkı'nda protesto eylemi yapıldı. Eyleme katılan yaklaşık 150 kişilik grup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve hükümet aleyhinde slogan attı. Gruba destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hükümetin tutumunu eleştirdi. Kadroya alınmayan işçilerin kadroya alınmasını parti olarak kendilerine namus meselesi yaptıklarını belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"İnsanlar arasında hiç kimsenin ayırım yapmaya hakkı yok. TBMM de, ‘Bu yoksul insanlar arasında hiç kimsenin ayrım yapmaya hakkı yoktur' dedim. Sadece bin 600 lira çoluğunu çocuğunu geçindiren, çalışan, evine ekmek götürmeye çalışan 8 yaşındaki oğlu, ‘Baba kadron ne oldu?' diye sordurmaya hakkın yok. Bu ne vicdanen, ne de ahlaken doğru bir şey değil. Biz ve ben biliyorum, bununla ilgili araştırma yaptık, raporlar yazdık. Taşeron işçinin 70 yaşındaki annesi de 6 yaşındaki çocuğu da ‘kadro' diyor. Bunun vebalini kim soracak bilmem, sen söz vermişsin taşerona, ‘ayrımsız kadro vereceğim' demişsin. Sadece MKE'de değil 26 tane KİT kuruluşuna kadro vermediler, ayırım yaptılar.”

Ağbaba, "Bu mesele bizim meselemiz, sadece sizin meseleniz değil. Bu da vatan mücadelesinin bir parçası. Bu mücadeleyi sadece bin 600 lira karşılığında çoluğunun çocuğunun umudu olan taşerona kadro meselesi MKE işçisinin meselesi değil, bizim meselemiz ve CHP'nin namus meselesidir. Herhangi siyasi mesele değil, bu insanların arasında ayrım yapmaya hakkın yok. Bu insanları yok saymaya hakkın yok. Bu insanların çoluk çocuğunu yüzünü eğdirmeye hakkı yok. Ayrımsız tereddütsüz kadro” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

'Yüzde 30 istemiştim erkekler direndi'

'Yüzde 30 istemiştim erkekler direndi'

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İspat etmezsen boğazına ne takacağız görecekler

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İspat etmezsen boğazına ne takacağız görecekler

HDP'ten çok sert Reza Zarrab açıklaması

HDP'ten çok sert Reza Zarrab açıklaması

Bahçeli'den son dakika Reza Zarrab çıkışı: Tarafsızlık namussuzluktur!

Bahçeli'den son dakika Reza Zarrab çıkışı: Tarafsızlık namussuzluktur!

Gece yarısı Ankara'yı sarsan iddia! Sağlık Bakanı Demircan istifa mı etti?

Gece yarısı Ankara'yı sarsan iddia! Sağlık Bakanı Demircan istifa mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama

CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama

Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi

Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz karar!

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.