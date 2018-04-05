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CHP'li Veli Ağbaba şeker fabrikalarına ilişkin açıklama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

CHP'li Veli Ağbaba şeker fabrikalarına ilişkin açıklama yaptı

CHP'li Veli Ağbaba şeker fabrikalarına ilişkin açıklama yaptı

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