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CHP'li Yarkadaş'tan kanserden şüphelenilen hastaya 7 ay sonra randevu verildi iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 15:10 | Son Güncelleme

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde kanser şüphesiyle mamografi çektirmesi istenen hastaya 7 ay sonrasına randevu verildiği iddiasında bulundu.

CHP'li Yarkadaş'tan kanserden şüphelenilen hastaya 7 ay sonra randevu verildi iddiası

ANKARA, (DHA)- CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde kanser şüphesiyle mamografi çektirmesi istenen hastaya 7 ay sonrasına randevu verildiği iddiasında bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve doktorların kanserden şüphelendiği S.A.'ya mamografi çektirmek için 7 ay sonrasına gün verildiğini savundu. Hastaya ait olduğunu söylediği randevu kartını gösteren Yarkadaş şöyle konuştu:
"Elimdeki randevu kartı, sağlık sisteminin çöktüğünün kanıtıdır. Doktorlarının kanserden şüphelendiği hastamıza tam 7 ay sonrasına randevu vermişler. Bunun adı hastayla alay etmektir" diyerek tepkisini dile getirdi. Yarkadaş, "Yedi ay içinde hastamızın başına bir şey gelirse, sorumluluğu kim üstlenecek, insan hayatı bu kadar ucuz mu? Vatandaşımıza Kasım ayının ilk günü için randevu veriliyor. Hastamız önce yanlış gördüğünü sanıyor. Daha sonra kağıdı bir daha okuyor ve yanlışlık olmadığını anlıyor. Sadece bu kişiye değil, diğer hastalara da 7-8 ay sonrasına gün veriliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, daha dün TBMM'de sağlık politikalarını övüyordu. Anlatılanlar ile yaşananlar birbirini tutmuyor. Hastaneler vatandaşa hizmet edemiyor. AKP, sağlık sistemini çökertti. Kimse tedavi olamıyor. Hastaların günleri, evde randevu için beklemekle geçiyor. Sağlık sistemi AKP yüzünden tam bir rezalete dönüştü" dedi.
Doktorların kanser şüphesi taşıdığı gerekçesiyle mamografi çektirmesini istedikleri S.A.'ya 7 ay sonrasına randevu verilmesinin kabul edilemez olduğunu savunan Barış Yarkadaş şöyle devam etti:
"AKP'nin sağlık politikası, vatandaşa eziyete dönüştü. Yedi ay sonrasına randevu mu verilir? Milletle dalga mı geçiyorsunuz? 7 ay içinde hastalıkta ilerleme yaşanırsa ne olacak? Süreç, telafisi olmayan bir yöne doğru evrilirse, bunun hesabını kim verecek? Sağlık Bakanı Demircan, masal anlatmayı bıraksın ve vatandaşa hizmet götürsün. Devlet dairelerinde eskiden 'Bugün git, yarın gel', denirdi. Bu anlayış AKP'yle birlikte 'Bugün git, yedi ay sonra gel. Yedi ay sonra bir daha gel'e dönüştü."

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