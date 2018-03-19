CHP'li Yılmaz: Afrin'in iç politika malzemesi yapılmasını asla kabul etmeyiz

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçiğin Afrin merkeze girmesiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, "TSK’nın kanıyla canıyla kazanmış olduğu Afrin mücadelesinin iç politikaya malzeme yapılmasını asla kabul etmeyiz. Bu TSK’nın bir mücadelesidir" dedi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TSK’nın Afrin merkeze girmesini değerlendirdi. Öztürk Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kazanmış olduğu Afrin mücadelesinin iç politikaya malzeme edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "TSK’nın kazanmış olduğu Afrin mücadelesini iç politikaya malzeme yapmasını asla kabul etmeyiz. Bu TSK’nın bir mücadelesidir. Hükümetin bir şekilde askere göndermemek için çürük raporu alıp yırttırdığı akrabalarının mücadelesi değildir. ‘Acaba biraz daha oy devşirebilir miyiz’e kalkışırlarsa karşısında oluruz. Böyle bir yaklaşım, ordumuzun başka alanlarda yapacağı hareketin esasen başka alanlarda önünü keser. Afrin’de PKK uzaklaştırıldı orada KCK kanton yapılanmasına son verildi. Ama yerel halkla ilişkilerin iyi götürülmesi önem taşıyor. Azami hassasiyetin gösterilmesi Türkiye’nin yumuşak gücünün yayılması açısından önem taşıyacaktır." 'ÖNEMLİ OLAN PKK’NIN ORADAN TEMİZLENMESİDİR' Geçmişte Özgür Suriye Ordusu ile ilgili uyarılarının geçerliliğini koruduğunu belirten Öztürk Yılmaz şöyle devam etti: "Afrin’in PKK unsurlarından temizlendiği ortamda, bu unsurların yerel halkla ilişkilerinde sıkıntı çıkabilir. Afrin kent merkezinin PKK’dan temizlenmesi bizim memnuniyet duyacağımız bir konudur. Afrin’e girerken PKK’nın stratejisine baktığımız zaman, TSK’yı daha sınırımızın dibinde durdurabilmek ve orada zayiat verdirip, ilerlemesini engellemekti. Bunu başaramayınca terk etmek durumunda kaldılar. Şunun bunun yardımına gitmesi ikinci önemdedir. Önemli olan PKK’nın oradan temizlenmesidir. Oradaki Kürt kardeşlerimiz de kurtulmuştur o zulümden." 'MÜNBİÇ AFRİN KADAR KOLAY OLMAYACAKTIR' Olası Münbiç harekâtı ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Münbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. PKK yapılanmasının, Afrin’den kaçan bu yapılanmanın Münbiç’e yığılacağını ve Fırat’ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. Burada ABD’nin PKK’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirtmemiz gerekir. Orada IŞİD’e karşı mücadele altında İran’ın o bölgeye yayılmasını engellemek, Şam’daki yapıyı küçültmek ve Türkiye’yi tehdit etmek amacıyla orada bir yapılanmaya himaye edildiğini biliyoruz artık. Her taraf bunu biliyor. Münbiç konusundaki etnik yapının iyi incelenmesi lazım. Atılacak adımlarda mutlaka bölgesel ittifaklarla hareket edilmesi önem taşıyacak. Bir ABD’nin himayesi var ve silahlandırdığı terör unsurları var. Ayrıca perde arkasında kabul etmeseler de Rusya ile örtülü götürülen bir uzlaşı var. Zor olacak ama yolu da söylüyoruz." İSTİKLAL MARŞI TEPKİSİ Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın bestesine ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine şöyle dedi: "Ne yapmak istiyor, İstiklal Marşı'nın bestesini ‘Dombra’ ya da ‘Beraber Yürüdük’ şarkısını mı beste yapmak istiyor? Öyle bir şey yaparsa sadece AKP’ye oy verenler ayağa kalkabilir ve toplumun büyük bir bölümü bunu reddeder. Ayrıca sıkıysa yapsın. O kaçak sarayı başına yıkarız."