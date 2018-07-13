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CHP'li Yılmaz: Bu sistem istikrar değil, istikrarsızlık getirecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yeni sistem, Türkiye'de devleti yok eden bir sistemdir.

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Yeni sistem, Türkiye'de devleti yok eden bir sistemdir. Bu sistem istikrar değil, istikrarsızlık getirecektir. 'Düzen' değil, 'kaos' getirecektir" dedi. CHP Ardahan il başkanlığında basın açıklaması yapan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle devletin en kritik kurumları ve bakanlıkların yeniden dizayn edildiğini söyledi. Bakanların bir nevi müsteşar konumuna itilmiş durumda olduğunu savunan Yılmaz, şöyle konuştu: "Bakanlıkların kurumsal hüviyetinde ciddi bir erozyon söz konusu. Bundan sonra örtülü ödeneğin nasıl çarçur edileceğini, nasıl kullanılacağını, devlet gelirlerin fütursuzca kullanılacağını tahmin bile edemeyiz. Bizim yeni sistemde üzerinde durmamız gereken diğer bir konu bu sitemin yaşayıp yaşamayacağıdır. Bu sistem Türkiye'de devleti yok eden bir sistemdir. Bu sistem istikrar değil, istikrarsızlık getirecektir. 'Düzen' değil, 'kaos' getirecektir. Sistem özü itibariyle 'Tayyipograsidir' Tayyip Erdoğan'ın kendi sistemidir. Kurumlar ciddi manada erozyona uğratılmış, bertaraf edilmiştir. Devletin iç güvenliği, dış güvenliği, savunması, maliyesi, eğitimi maalesef Tayyip Erdoğan'ın kendi düşünce tarzına göre şekillenecektir. Ulusal çıkarlar değil Tayyip Erdoğan'ın çıkarları söz konusudur." Meclis'in, yargının, devletin ordusunun, kurumlarının, Genelkurmay'ın itibarının zedelendiğini öne süren Yılmaz, şunları söyledi: "15 Temmuz'un bütün defoları, bütün unsurları ortaya çıkartılmadı. Siyasi ayak neden ortaya çıkartılmıyor? Bu FETÖ'cüleri devlete sokanlar, onlara güvenlik soruşturmalarında temiz kağıdı verenler, o kurumun başındakiler nerede? Soruyorum kabinede Fethullah Gülen'e giden, Pelsinvaya'ya giden, orada kalan, onunla konuşan, onunla yemek yiyen, sohbet eden var mıdır atadığınız bu kabinede? Kimdir bunlar? Türkiye'yi bunlar yönetebilecekler midir? 'Ben nasıl olsa seçimi aldım, istediğimi yaparım' anlayışı olamaz. Bütün bunların açığa çıkartılması gerekir. Ancak o zaman 15 Temmuz ile yüzleşmiş oluruz. Genelkrmay Başkanı bakan olacak bir kişi değildir."

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