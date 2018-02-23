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CHP’li Yılmaz: İnşallah demokrasimizi yok edenlerden kurtuluruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 16:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği seçim bölgesi Ardahan'da at binip, tur attı. Yılmaz, “Ardahan’ın işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz.

CHP’li Yılmaz: İnşallah demokrasimizi yok edenlerden kurtuluruz

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği seçim bölgesi Ardahan'da at binip, tur attı. Yılmaz, “Ardahan’ın işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Ülkemizi işgal edenlerden kurtulduk, İnşallah şimdi de demokrasimizi yok edenlerden kurtuluruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kentte düzenlenen kurtuluş törenlerinin ardından at binerek, bir süre tur attı. Yılmaz, ardından partililerle CHP il binasında bir araya geldi.
Burada açıklama yapan CHP’li Yılmaz, "2018 yılında demokrasiye dönük bir işgal var. Demokrasinin işgal edilmesi, özgürlük alanlarının işgal edilmesi, Parlamentonun yetkilerinin gasp edilmesi, Yasamanın içinin boşaltılması, denetim yetkisinin elinden alınması, ayrıca yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının sonlandırılmasına dönük girişimler var" diye konuştu.
AK Parti ve MHP arasında yapılacak ittifak ile ilgili konuşan Yılmaz, “Gördüğünüz gibi ittifaklar yapılıyor. İttifaklar bir kişiye tekrardan seçim kazandırma çabasıdır. Ülkenin faydasına bir şey yok. Bu ittifaklarda ülkenin herhangi bir konusu görüşülmüyor. Toplumda giderek oyu düşen bir kişiyi nasıl olurda tekrar aynı koltuğa oturturuz ittifakıdır bu. Yüzde 10 barajını tek başına geçemeyen, nasıl olursa olsun yer alalım, 10-15 milletvekili alalım diyen bir anlayışın ittifakı. Bizim ittifakımız halkın ittifakı olacak. Baskıya zulme bizi aşağılayan bu iğrenç anlayışa karşı bir ittifaktır. Bu ittifak halkı ittifakı olacak. 2019 demokrasi ile otokrasinin, iyi ile kötünün bir yarışıdır" dedi.
"Erken seçime hazır olmalıyız"diyen CHP’li Yılmaz, şöyle devam etti:
"Biz tabiki erken seçimin zamanında olsun veya erken olsun, ne olursa olsun bütün hazırlıklarımızı ona göre yapmak zorundayız. Hükümetin özellikle son dönemde Afrin operasyonunun öncesinde ve hemen sonrasında, AKP il ve ilçe kongrelerinde yaptığı açıklamalara baktığımız zaman sanki ülkeyi kendisi erken seçim atmosferine sokmak niyetinde. Hal böyle olunca, bizim bütün teşkilatlarımızın, bütün gönül veren insanların seçim için hazırlıklı olması gerekiyor. Her an olacakmış gibi bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor."

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