HABER

CHP'li Yılmaz: İran'a içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini, bu adım sonrası İran'ın uluslararası toplumla ilişkilerinin gerileceğini savunarak, "İran'a dönük içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak" dedi.

CHP'li Yılmaz: İran'a içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini, bu adım sonrası İran'ın uluslararası toplumla ilişkilerinin gerileceğini savunarak, "İran'a dönük içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiği açıklamasını hatırlatarak bu adım sonrası İran'ın uluslararası toplumla ilişkilerinin gerileceğini savundu. Öztürk Yılmaz, İran'ın uluslararası toplumda daha fazla sorun yaşayacağını bildirerek, şöyle konuştu:
"Diğer ülkeler anlaşmaya sadık kalacaklarını açıklasalar da bazı sorunlar ister istemez ortaya çıkacaktır. Türk ekonomisi de İran'a ambargodan dolayı ciddi zarara uğrayacaktır. İran'ın varlığından rahatsız olanlar belli. Bu durumu bir şekilde farklı bir yöne çekip Sünni Araplar ile Şii İran'ı çatıştırmak istiyorlar. İsrail ve ABD, her ne kadar İran ile doğrudan çatışmaya dönük bir adım atacaklarmış gibi görünse de Sünni Araplar ile Şii İran'ı çatıştırmak istiyorlar. Bu uzun zamandır hesaplanan bir oyun ve şimdi sahneye konulmak isteniyor. İran'a dönük içeriden ve dışarıdan bir kuşatma başlayacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajıSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı
Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdiReuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi
Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

AK Parti ile MHP birbirine girdi

AK Parti ile MHP birbirine girdi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adam yine çıktı piyasaya..chp sakin önümüzdeki seçimde aday göstermesin.chp ye çok zarar verdi..
Diğer Haberler
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Destici ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.