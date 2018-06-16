CHP'li Yılmaz'dan AGİT açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonunun ara raporuna ilişkin, "Orada çarpıcı bazı tespitler söz konusu. Hükümetin bu tespitleri ve sorunları gidermek yerine onların üzerini örtmeye çalışması ve AGİT'i suçlamasını doğru bulmuyoruz." dedi.
CHP Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Yılmaz, CHP'ye halktan yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.
Partililere "Ne kadar küskün ve dargın varsa onlara ulaşalım." diye seslenen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Küskünleri yanımıza alalım. Daha da önemlisi lütfen şu kelimeyi duymak istemiyorum kimseden; mesela, 'Efendim bu AKP'lidir, HDP'lidir.' Arkadaşlar, bizler iktidara nasıl geleceğiz? Herkesi kucaklayacağız, herkesi bizden göreceğiz. CHP'ye bir akış var, bir yoğunluk var. Bunu görmüyor musunuz? Her yerde bir bayram var. İyi, güzel şeyler olacak."
Yılmaz, partililerin çok çalıştığını, kendisinin de hiçbir partiliyi mahcup etmeyeceğini anlatarak, 24 Haziran'da yaşanacak zaferin ardından hedeflerinin Ardahan Belediyesi olduğunu belirtti.
CHP'nin 24 Haziran'dan sona hükümet oluşturacağına yürekten inananlarla bayramlaştığını dile getiren Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte en önemli şey sandık ve seçim güvenliği." ifadesini kullandı.
- AGİT Seçim Gözlem Misyonunun ara raporu
Yılmaz, AGİT Seçim Gözlem Misyonunun Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi bağlamında hazırladığı ara rapora da değinerek, şunları kaydetti:
"AGİT ön raporu yayınlandı, orada çarpıcı bazı tespitler söz konusu. Hükümetin bu tespitleri ve sorunları gidermek yerine onların üzerini örtmeye çalışması ve AGİT'i suçlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'de seçimle ilgili sıkıntıların olduğunu herkes biliyor. Her şeyden önce OHAL devam ediyor. OHAL'de sağlıklı bir seçimin yapılamayacağını herkes biliyor."
Sandık güvenliğinin sağlanmasıyla halkın zaferinin gerçekleşeceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Zafer halkın ve demokrasinin olacak. Gerçek manada millet ittifakı da o zaman şaha kalkacak. Türkiye'de yeniden umutlar yeşerecek, yeniden bahar yaşanacak, yeniden dönüşüm, değişim olacak. Türkiye'nin özlemleri, hasretleri yeniden devreye sokulmuş olacak. Türkiye yeniden canlanacak, kendine gelecek. Onun için sandık ve seçim güvenliği bu hafta içerisinde en çok önem vermemiz gereken konuların başında geliyor."
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