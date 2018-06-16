CHP'li Yılmaz'dan AGİT açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonunun ara raporuna ilişkin, "Orada çarpıcı bazı tespitler söz konusu. Hükümetin bu tespitleri ve sorunları gidermek yerine onların üzerini örtmeye çalışması ve AGİT'i suçlamasını doğru bulmuyoruz." dedi.

CHP Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Yılmaz, CHP'ye halktan yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Partililere "Ne kadar küskün ve dargın varsa onlara ulaşalım." diye seslenen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Küskünleri yanımıza alalım. Daha da önemlisi lütfen şu kelimeyi duymak istemiyorum kimseden; mesela, 'Efendim bu AKP'lidir, HDP'lidir.' Arkadaşlar, bizler iktidara nasıl geleceğiz? Herkesi kucaklayacağız, herkesi bizden göreceğiz. CHP'ye bir akış var, bir yoğunluk var. Bunu görmüyor musunuz? Her yerde bir bayram var. İyi, güzel şeyler olacak."

Yılmaz, partililerin çok çalıştığını, kendisinin de hiçbir partiliyi mahcup etmeyeceğini anlatarak, 24 Haziran'da yaşanacak zaferin ardından hedeflerinin Ardahan Belediyesi olduğunu belirtti.