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CHP'liler Bursa'da oturma eylemi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), OHAL'e karşı Bursa’da da oturma eylemi düzenledi.

CHP'liler Bursa'da oturma eylemi yaptı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), OHAL'e karşı Bursa’da da oturma eylemi düzenledi. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, “Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, çağdaş demokrasilerde olduğu gibi yine kendi koltuklarına geçmelidir. Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz” dedi.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda CHP İl Başkanlığı tarafından OHAL’e karşı oturma eylemi yapıldı. Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve çok sayıda partilinin katıldığı oturma eylemi öncesinde İl Başkanı Hüseyin Akkuş, basın açıklaması yaptı. Akkuş, Türkiye’deki OHAL uygulamasının kaldırılmasını isteyerek, ortak bildiriyi okudu. Akkuş, “Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yöneltilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi, insan hakları, ifade özgürlüğü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Sivil darbe ile tek koltukta birleştirilen yasama, yürütme ve yargı erkleri, yeniden çağdaş demokrasilerde olduğu gibi kendi koltuklarına geçmelidir. Sadece bu meydandan değil, Türkiye’nin 81 ilindeki meydanlardan Ankara’daki Saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz” dedi.
CHP’lilerin oturma eyleminin ardından dağıldı.

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CHP'liler Bursa'da oturma eylemi yaptıCHP'liler Bursa'da oturma eylemi yaptıCHP'liler Bursa'da oturma eylemi yaptıCHP'liler Bursa'da oturma eylemi yaptı

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