CHP’liler Manisa’da dayanışma yemeğinde buluştu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen dayanışma yemeği altı milletvekilinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yemeğe başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel olmak üzere Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ile Manisa Milletvekilleri Mazlum Nurlu, Tur Yıldız Biçer ile partililer katıldı. Yemeğe katılan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yaptığı konuşma sonrası CHP Salihli Gençlik Kolları Başkanı Onur Ünlü’ye yakasındaki parti rozetini taktı.

Özel: “Hepinizi özlemle, sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum”

CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, 2019 seçimlerinin de Salihli ve Manisa olmak üzere tüm ilçelerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak “Size sözümüz söz, Salihli’de birinci olacağız, Manisa’da da birinci olacağız, Türkiye’de de birinci olacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” dedi. Zamanın kendilerini daha çok kenetlenmeye başlattığını ifade eden İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi “CHP’yi bana sorarsanız, en büyük eksiği birbirimize kapıların arkasında konuşuyor olmamızdır. Sizden tek bir ricam var 2019 seçimine kadar, hiç kimse, il ve ilçe başkanını, bir milletvekilini eleştirmesin. Yan yana olalım, birbirimizin hatalarını kapatalım. Kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın. Hep beraber, kardeş olalım, kardeş. Gerçek anlamda yoldaş olalım. Altı okun şanlı bayrağını, Salihli’ye, Manisa’ya dikelim” dedi. Konuşmasını kısa kesen CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise “Hepinizi özlemle, sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İyi ki varsınız, Hepinizi çok seviyorum, sağ olun, var olun” diye konuştu.

İnce, rozetini gençlik kolları başkanına taktı

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in de kısa bir konuşma yaptığı gecede konuşan Yalova Milletvekili Muharrem İnce “Kandil gecesi, ABD, Fransa ve İngiltere küffarın cünüp askerleri, kandil gecesi Müslümanları bombaladı. Eğer CHP iktidarda olsaydı, bugün CHP binalarının önüne siyah çelenkler bırakılırdı ve aynen bu cümleyi kurarlardı. 2007’de dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz diye yola çıkanlar, bugün bu bombalamayı savundu” şeklinde konuştu. Yalova milletvekili olduğunu ve orada lüks yatların olduğunu belirten İnce “Salihlili çiftçimize sesleniyorum, sen bu mazotu kaç paraya alıyorsun. O lüks yatlara mazot kaç liradan veriliyor. Senin 3’te birin fiyatına o yatlar mazotu alıyor” ifadesini kullandı. “Geçmişi karalamakla meşguller” diyen İnce “Paramızı, oylarımızı, çocuklarımızın sınavlarda sorularını çalıyorlar. Ama daha kötüsü de var, eğitimle, geleceğimizi çalıyorlar. Eğitim, hiçbir dönemde, bu kadar dip yapmadı. Çocuklarımız sınavdayken, sınav değişiyor” dedi. İnce konuşması sonrasında yakasındaki parti rozeti çıkarıp, CHP Salihli Gençlik Kolları Başkanı Onur Ünlü’ye taktı.

Erdoğdu: “Sizler bizim umudumuzsunuz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu “Sizler Anadolu’nun, temizliği, masumiyeti ve samimiyetisiniz. Bu kirletilmiş ülkede, dünyada güçlükle kurduğumuz bu vatanı ele geçiren suç çetesine karşı da bizim umudumuzsunuz” dedi. “Biz hüzünlü günler geçiriyoruz” diyen Erdoğdu “Bizler orta doğunun mazlum haklarıyız. Bizler tarihimiz boyunca çok şeyi çekmiş, binlerce yıl kardeş yaşamış halklarız. Bundan önce Afganistan’ı işgal edip, darmadağın ettiler, daha sonra Irak’a geldiler. Üyesi olmakla onur duyduğum CHP o teskereye hayır dedi. Irak’ın mazlum haklarını emperyalist askerlere öldürtmeyeceğiz, dedi. Ama kendilerinin yerli ve milli olduğunu iddia edenler, kendilerini Müslüman olduğunu iddia edenler, kendilerini bu halkın çocukları olduğunu iddia edenler, emperyalist askerlerin topraklarımızdan geçmesine izin vermeye kalktılar. O emperyalist askerler, Irak’ta sadece 20 bin kadın, emperyalist askerlerin tecavüzü sonucu hamile kalıp, kendisini öldürmüştür. Bir buçuk milyon insan can vermiştir. On binlerce çocuk o savaşta öldürüldü. Bunlar mazlum hakların çocuklarıydı. Ve dün emperyalistler bizim bir kardeş halkımızı, Suriye halkımızı füzeleriyle katletmeye çalıştılar. Buradaki emperyalistlerin işbirlikçileri utanmadan, hicap duymadan, yüzleri kızarmadan bu saldırıyı kutsadılar. Bu saldırının yanında durdular. Tarihlerince boyunlarına geçecek, lanet halkasına astılar. Sağ disiplinden bakarsanız, onlar ümmeti Muhammet’tir. Bizim bulunduğumuz sol disiplinden bakarsanız, onlar mazlum haklardır. Mazlum hakların katilleriyle hayatımız boyunca işbirliği yapmadık, yapmayacağız. Bu suça ortak olmayacağız” dedi.

“2019 bizim yılımız olacak”

“Bu ülkede CHP var” diyen Erdoğdu “Kökleri Kuva-yi Milliye dayanan tam bağımsız Türkiye’yi uyanan, bu ülkenin namuslu, dürüst, temiz, namuslu ve ahlaklı insanları var. Biz bu zulmü bitirmek zorundayız. 2019 seçimlerinde Salihli, Manisa, Ankara, İzmir, Adana, İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi alıp, dünyanın tüm mazlum haklarına dürüst, namuslu, ahlaklı insanların kazanabileceğini göstermek zorundayız ve göstereceğiz. Haksız bir yarışa gidiyoruz. Ellerinde medya gücü var. Her türlü yalanı, doğru hale getirmeye çalışıyorlar. Ellerinde çaldıkları kamu kaynakları var. Çok büyük kampanyalar yapacaklar. Yargıyı ele geçirmiş durumdalar, yani devletin bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş durumda. İşte bize düşen bu aziz ve masum halkı alıp, örgütlerimizle birlikte CHP’yi iktidara taşımaktır. Biz bunu yaşatacağız. Kurduğumuz Cumhuriyeti kurtaracağız, beraber yücelteceğiz. 2019 bizim yılımız olacak” dedi.