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CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

MANİSA'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday olmasını isteyenler, Manisa Adliyesi'ne giderek ilçe seçim kurullarına imza verdi.

CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday olmasını isteyenler, Manisa Adliyesi'ne giderek ilçe seçim kurullarına imza verdi. CHP'liler de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak, Akşener ve Karamollaoğlu için imza attı.
Manisa'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ilçe seçim kurullarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, Manisa Adliyesi'ne giderek, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe seçim kurullarına imza verdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde hızlandı. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ; İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Güldane Dörtbudak, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı ve beraberindeki partililerle birlikte sabahın erken saatlerinde imza dilekçesini vermek üzere Manisa Adliyesi'ne geldi. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, 5 gün boyunca adliyede olacaklarını belirterek, vatandaşlara imza dilekçelerini vermeleri yönünde çağrı yaptı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 17 ilçede koordine olduklarını kaydeden Akdağ, milletin yarınları ve demokratik bir ülke için mücadele ettiklerini söyledi.
Öte yandan, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi üyeleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin önünü açın' çağrısına uyarak Manisa Adliyesi'ne gelip seçim kurullarına Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu için imza verdi.

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