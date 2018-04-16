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CHP'lilerden Çorum'da oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

ÇORUM'da CHP'liler tarafından OHAL'i protesto etmek için oturma eylemi yapıldı.

CHP'lilerden Çorum'da oturma eylemi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da CHP'liler tarafından OHAL'i protesto etmek için oturma eylemi yapıldı.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan oturma eylemi Çorum'da da gerçekleştirildi. Saat Kulesi Meydanı'nda yapılan eyleme CHP teşkilat yöneticilerinin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı. Oturma eyleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, AK Parti iktidarını eleştirerek, "Cumhurbaşkanlığı modeli, OHAL yönetimi modelidir. OHAL Türkiye’yi esir aldı. Eskiden OHAL’i eleştirirlerdi, OHAL ilan edenleri vatan haini ilan ederlerdi ama şimdi kendileri OHAL’i savunur hale geldiler. Utanma arlanma yok. Demokrasiyi ayaklarının altında kılıçla ezenler, o ezen kişilere alkış tutanlar, maalesef bugün Türkiye’de istikrarsızlığın sebebi haline gelmiştir. Bu OHAL rejiminin hiçbir şeyin iyi gitmediğini ve gidemeyeceğini topluma göstermektir. Hükümet bir tablo çiziyor ve utanmazlar, utanmaz insanlar OHAL’i savunuyorlar. Hâlâ FETÖ bitmemiş. Nasıl biter? Siz kendi içinizdeki pislikleri temizleyemediniz, nasıl biter? Sizin milletvekillerinize, bakanlarınıza, bürokratlarınıza, FETÖ ile kol kola gezen insanlara dokunmadınız; nasıl biter? Sizsiniz onları bitirmeyen. Bu OHAL’i de o FETÖ’cüleri de onları devlete sokan AKP’yi de bugün protesto ediyoruz" dedi.

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CHP'lilerden Çorum'da oturma eylemiCHP'lilerden Çorum'da oturma eylemiCHP'lilerden Çorum'da oturma eylemiCHP'lilerden Çorum'da oturma eylemi

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