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CHP'lilerden Muharrem İnce'nin kampanyasına bağış

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 18:54 | Son Güncelleme

AYDIN'da, CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş ve yönetim kurulu üyeleri, aralarında topladıkları 1670 TL'yi, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek için, bağış hesabına yatırdı.

CHP'lilerden Muharrem İnce'nin kampanyasına bağış

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, CHP Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş ve yönetim kurulu üyeleri, aralarında topladıkları 1670 TL'yi, partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek için, bağış hesabına yatırdı.
Efeler ilçesinde CHP'liler, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bağışlarıyla destek verdi. Bir bankanın önünde bir araya gelen CHP'liler, Efeler İlçe Başkanı Barış Altıntaş'a, toplanan 1670 TL'yi teslim etti. Altıntaş da vezneye giderek parayı, İnce'nin bağış kampanyası hesabına yatırdı.
'HELAL PARA YOLLADIK'
Muharrem İnce için aralarında topladıkları helal paraları yolladıklarını belirten Altıntaş, "Parayı demokrasi adına banka hesabıyla yolladık. 25 Haziran sabahı da Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanımız olarak görüp, CHP iktidarında çok güzel bir güne uyanacağımıza inanarak bütün örgüte çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

CHP'lilerden Muharrem İnce'nin kampanyasına bağış

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