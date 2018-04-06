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CHP'lilere "2019'a doğru stratejik değerlendirmeler" sunumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

Kamuoyu araştırması kurumu KONDA Genel Müdürü Ağırdır tarafından, milletvekilleri, PM ve YDK üyelerine "2019'a doğru stratejik değerlendirmeler" konulu sunum yapıldı - Seçmen davranışlarının sosyolojik olarak ele alındığı sunumda, partinin "nerelerden" ve "neden" oy alamadığı masaya yatırıldı

Kamuoyu araştırması kurumu KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır tarafından, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerine "2019'a doğru stratejik değerlendirmeler" konulu sunum yapıldı.

CHP'de 14.00'te başlayacak PM toplantısı öncesinde ise PM ve YDK üyeleri ile milletvekillerine, seçmen davranışlarına yönelik bir sunum gerçekleştirildi.

"2019'a doğru stratejik değerlendirmeler" başlıklı sunum, kamuoyu araştırması kurumu olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır tarafından yapıldı.

Seçmen davranışlarının sosyolojik olarak ele alındığı sunumda, partinin "nerelerden" ve "neden" oy alamadığı masaya yatırıldı.

Seçmenleri etkileme metodları, partinin çalışma yöntemleri üzerine bilgilerin de aktarıldığı sunum 2 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te ise PM toplantısına başkanlık edecek.

Bu toplantıda ana gündem maddesi ittifak ile bağışlama talepleri olacak. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun PM'den ittifak konusunda yetki alabileceği belirtiliyor. Parti, yapılacak görüşmeler sonunda eğer bir ittifaka karar verirse bunun onayı yine PM tarafından verilecek.

Öte yandan PM'de, arasında daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın da bulunduğu 5 kişinin "bağışlama" talepleri ele alınacak. PM'den onay çıkması durumunda Nazlıaka 2 yıl aradan sonra yeniden CHP'ye dönecek.

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.

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