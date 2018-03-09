CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı öncesi CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi başkanlığındaki parti heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'e gelen partililer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Hamzaçebi ve partililer, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Akif Hamzaçebi, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yurtta barış dünyada barış ilkesinin görmezden gelindiği, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması hedefinin sekteye uğradığı, hukuk, demokrasi ve insan haklarının askıya alındığı, kadın-erkek eşitliği konusunda geriye gidişin devam ettiği, çocuklarımızın korunamadığı bu dönemde kurduğunuz Cumhuriyet her şeye rağmen 'kimsesizlerin kimsesi' gücünü muhafaza etmektedir.

Bunun devam etmesi için ilkeleriniz ve devrimleriniz doğrultusunda çalışmaya devam edecek, onu her ne pahasına olursa olsun koruyarak sonsuza kadar yaşatmak kararlılığı içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kuruluştan bugüne elde edilen tüm kazanımlarımızın koruyucusu olacağımızı bildiriyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz."

CHP heyeti, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakarak Anıtkabir'den ayrıldı.