CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı

Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın önergeleri, düşünceleri görüşmeye açılıyor, konuşuluyor, tartışılıyor ve madde madde oylanarak kabul veya ret konusunda kurultayın iradesine sunuluyor. Burada tüzüğümüzde ve kurultay yönetmeliğinde tüzüğün madde madde oylanması doğrultusunda bir hüküm yok. Biz bütün bu hükümlere rağmen 86 maddenin tamamının parti örgütünce, partinin en üst karar organı, en üst organı kurultayca tek tek görüşülüp, oylanmasının doğru olduğu düşüncesindeyiz. Bu çerçevede kurultay raporu olarak tek bir oylamayla olayı bitirmek yerine, bütün maddeleri tek tek tartışarak demokratik bir olgunluk içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı görüşler tartışılıyor. Büyük bir olgunluk içinde herkes düşüncesini söylüyor ve sonuçta bir karar oluşuyor."

- "O çerçevede geçecek"

Tezcan, bir gazetecinin "Taslak tüzükte bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine, tüzük hazırlama sürecini anlatarak, "Tartışmalar ve görüşmeler sırasında değişmesinin yararlı, doğru olduğu şeklinde bir kurultay iradesi oluşursa o maddeler o çerçevede geçecek. Herhangi bir tartışmayı sınırlayan, kısıtlayan bir tutum içinde değiliz ama şu ana kadar iki madde taslakta kurultay komisyonundan geçtiği şekliyle kabul edildi." dedi.

Kurultay çalışmalarına yarın saat 09.30'da başlayacak.