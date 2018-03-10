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CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 11:01 | Son Güncelleme

Kurultayda, ikinci gün çalışmalarına başlandı

CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda, ikinci gün çalışmalarına başlandı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultayda, dün, 86 maddelik tüzük taslağının tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde ayrıca, partinin kuruluş ilkeleri ve amacının yer aldığı birinci ve ikinci madde oylanarak, kabul edildi.

Kurultay, bugünkü çalışmalarında da tüzük taslağını, "siyasal yaşam anlayışını" içeren üçüncü maddeden itibaren görüşmeye devam edecek.

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CHP CHP 19. Olağanüstü Kurultayı

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