CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı'nda, ikinci gün çalışmalarına başlandı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultayda, dün, 86 maddelik tüzük taslağının tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde ayrıca, partinin kuruluş ilkeleri ve amacının yer aldığı birinci ve ikinci madde oylanarak, kabul edildi.

Kurultay, bugünkü çalışmalarında da tüzük taslağını, "siyasal yaşam anlayışını" içeren üçüncü maddeden itibaren görüşmeye devam edecek.