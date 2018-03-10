HABER

CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

Maddelerin tek tek görüşülüp oylandığı kurultayda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talebiyle, "genel başkan adayı" olabilmek için gerekli yüzde 10 imza şartı yüzde 5'e düşürüldü

CHP'nin 19'uncu Olağanüstü Kurultayı'na, değişiklik talep edilen tüzük maddelerinin oylanması ile devam edildi.

CHP'nin dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayan ve 86 maddelik tüzük değişikliğinin görüşüldüğü kurultayı sürüyor.

Şu ana kadar taslaktaki 50 madde görüşülürken, üyeliklerle ilgili düzenlemeleri içeren 4'ten 10'a kadar olan maddeler yeniden görüşülmek üzere tüzük komisyonuna havale edildi.

Taslağın, "Kurultayda Seçimler" başlıklı 51'inci maddesinde, seçimli kurultaylarda genel başkan adayı olabilmek için gerekli imza sayısına ilişkin değişiklik önergesi verildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle verilen değişiklik önergesiyle, "genel başkan adayı" olabilmek için toplam delegenin yüzde 10'unun imza şartı yüzde 5'e düşürüldü. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

- 36'ncı Olağan Kurultay'da 127 imza gerekmişti

Partinin 3-4 Şubat tarihlerinde yaptığı kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için 127 delegenin imzası gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu rakam 64'e düştü.

Kurultayda, "TBMM üyeliği için adayların saptanması" için 52'nci maddenin görüşülmesine devam ediliyor.

Bu madde, daha önce tartışmalara neden olan ancak sonradan düzenlenen "ön seçim" başlığını da içeriyor. Mevcut tüzükte toplam adayların yüzde 85'inin ön seçimle belirlenmesi hükmü yer alırken bu, taslakta da aynı şekilde korunuyor.

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19. Olağanüstü Kurultayı CHP

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş oldu

AK Parti Antalya İl Başkanı Taş oldu

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

Adalet Bakanı Gül, siyaset akademisine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (3)

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (3)

Cevdet Yılmaz: "AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir"

Cevdet Yılmaz: "AK Parti vatandaş odaklı siyaset yapan bir partidir"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (2)

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmenimizi bu yıl eğitim ailemize katacağız (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.