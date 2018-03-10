CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı

CHP'nin 19'uncu Olağanüstü Kurultayı'na, değişiklik talep edilen tüzük maddelerinin oylanması ile devam edildi.

CHP'nin dün Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayan ve 86 maddelik tüzük değişikliğinin görüşüldüğü kurultayı sürüyor.

Şu ana kadar taslaktaki 50 madde görüşülürken, üyeliklerle ilgili düzenlemeleri içeren 4'ten 10'a kadar olan maddeler yeniden görüşülmek üzere tüzük komisyonuna havale edildi.

Taslağın, "Kurultayda Seçimler" başlıklı 51'inci maddesinde, seçimli kurultaylarda genel başkan adayı olabilmek için gerekli imza sayısına ilişkin değişiklik önergesi verildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle verilen değişiklik önergesiyle, "genel başkan adayı" olabilmek için toplam delegenin yüzde 10'unun imza şartı yüzde 5'e düşürüldü. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

- 36'ncı Olağan Kurultay'da 127 imza gerekmişti

Partinin 3-4 Şubat tarihlerinde yaptığı kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için 127 delegenin imzası gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bu rakam 64'e düştü.

Kurultayda, "TBMM üyeliği için adayların saptanması" için 52'nci maddenin görüşülmesine devam ediliyor.

Bu madde, daha önce tartışmalara neden olan ancak sonradan düzenlenen "ön seçim" başlığını da içeriyor. Mevcut tüzükte toplam adayların yüzde 85'inin ön seçimle belirlenmesi hükmü yer alırken bu, taslakta da aynı şekilde korunuyor.