HABER

CHP’nin 19. Olağanüstü Kurultayında ikinci gün

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

CHP’nin tüzük değişikliği için toplanan 19.

CHP’nin tüzük değişikliği için toplanan 19. Olağanüstü Kurultayı’nda ikinci gün çalışmaları başladı.
CHP’nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 19. Olağanüstü Kurultayı’nda ikinci gün çalışmalarına başlandı. Kurultayda, dün 86 maddelik tüzük taslağının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış, partinin kuruluş ilkeleri ve amacının yer aldığı birinci ve ikinci madde ise oylanarak, kabul edilmişti.
Bugün ise tüzük taslağı, üçüncü maddeden itibaren görüşülmeye devam edilecek.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralıİzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz

Bakan Fakıbaba: İthalatı bitirmek için sürekli çalışıyoruz

MHP Marmaris’e Üye Dopingi

MHP Marmaris’e Üye Dopingi

AK Partili Salih Koca, Birecik’te temaslarda bulundu

AK Partili Salih Koca, Birecik’te temaslarda bulundu

Bakan Fakıbaba: "Çiğköfte en güzel yapanındır"

Bakan Fakıbaba: "Çiğköfte en güzel yapanındır"

Bakan Sarıeroğlu’ndan eski hükümlü işçilere müjde

Bakan Sarıeroğlu’ndan eski hükümlü işçilere müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.