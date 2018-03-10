CHP’nin 19. Olağanüstü Kurultayında ikinci gün

CHP’nin tüzük değişikliği için toplanan 19. Olağanüstü Kurultayı’nda ikinci gün çalışmaları başladı.
CHP’nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 19. Olağanüstü Kurultayı’nda ikinci gün çalışmalarına başlandı. Kurultayda, dün 86 maddelik tüzük taslağının tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmış, partinin kuruluş ilkeleri ve amacının yer aldığı birinci ve ikinci madde ise oylanarak, kabul edilmişti.
Bugün ise tüzük taslağı, üçüncü maddeden itibaren görüşülmeye devam edilecek.
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