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CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: "(CHP'nin karıştığı iddiaları) Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: "(CHP'nin karıştığı iddiaları) Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok."


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Erzurum muharrem ince

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