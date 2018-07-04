HABER

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin."

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 12:17 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin."


PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)Muharrem İnce: CHP karışmaz (2)
HDP'li yeni milletvekili Remziye Tosun ameliyat olduHDP'li yeni milletvekili Remziye Tosun ameliyat oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

Erdoğan ile Mustafa Destici arasında sürpriz görüşme

AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

AK Parti'nin Meclis Başkanı kim olacak? Kritik gelişme

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı: Gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'

CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı

CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.