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CHP'nin 3 milletvekili adayı için YSK'ya itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için İstanbul'dan milletvekili adayı gösterdiği Prof.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için İstanbul'dan milletvekili adayı gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam ve Prof. Dr. Yüksel Taşkın için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunuldu. Bir vatandaşın yaptığı itirazın gerekçesinde, profesörlerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmeleri gerekçe gösterilirken, itirazın bugün karara bağlanacağı belirtildi.
CHP'nin milletvekili genel seçimi için İstanbul 1'inci bölge 1'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul 3'üncü bölge 9'uncu sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1'inci bölge 18'inci sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Yüksel Taşkın için YSK'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi. Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itirazın dilekçesinde, 3 profesörün de KHK ile görevlerinden ihraç edildiği ve vekil adayı olamayacağı kaydedildi. YSK tarafından itirazla ilgili bugün karar verileceği belirtildi.

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