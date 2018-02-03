HABER

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 18:24 | Son Güncelleme

Kurultayda partinin çalışma ve hesap raporları görüşülerek ibra edildi

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda partinin çalışma ve hesap raporları görüşülerek ibra edildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, çalışma ve hesap raporları üzerinde yaklaşık 25 kişi söz aldı. Daha sonra yeterlilik önergesi verilerek konuşmalar tamamlandı.

Kurultay sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sonuç bildirgesi üzerinde bazı milletvekilleri söz aldı.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, partide bir yönetim sorunu olduğunu savundu.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise olağanüstü bir dönemden geçtiklerini, olağanüstü dönemlerin, olağanüstü siyasetleri gerektirdiğini ifade etti. Böke, sadece genel başkan ve parti meclisi üyelerini seçmeyeceklerini, Türkiye'yi karanlıktan kurtaracak siyasi yol haritalarını belirleyeceklerini, kurucu bir siyasi iradenin ve umudun hikayesini yazacaklarını belirtti. Böke, Atatürk'ü sloganlara hapseden değil, devrimlerini yaşatan bir anlayışla geleceği kurabileceklerini ifade etti.

Kurultayda partinin çalışma ve hesap raporları görüşülerek ibra edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı rapor

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.