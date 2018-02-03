CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

CHP 36. Olağan Kurultayı'nda partinin çalışma ve hesap raporları görüşülerek ibra edildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, çalışma ve hesap raporları üzerinde yaklaşık 25 kişi söz aldı. Daha sonra yeterlilik önergesi verilerek konuşmalar tamamlandı.

Kurultay sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sonuç bildirgesi üzerinde bazı milletvekilleri söz aldı.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, partide bir yönetim sorunu olduğunu savundu.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise olağanüstü bir dönemden geçtiklerini, olağanüstü dönemlerin, olağanüstü siyasetleri gerektirdiğini ifade etti. Böke, sadece genel başkan ve parti meclisi üyelerini seçmeyeceklerini, Türkiye'yi karanlıktan kurtaracak siyasi yol haritalarını belirleyeceklerini, kurucu bir siyasi iradenin ve umudun hikayesini yazacaklarını belirtti. Böke, Atatürk'ü sloganlara hapseden değil, devrimlerini yaşatan bir anlayışla geleceği kurabileceklerini ifade etti.

Kurultayda partinin çalışma ve hesap raporları görüşülerek ibra edildi.