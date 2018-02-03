CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na, seçim düzeninin alınabilmesi için ara verildi. Genel başkanlık için oy verme işlemi saat 21.00'de başlayacak.
Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kurultayda iki genel başkan adayının olduğunu açıklamasının ardından seçimlere geçileceğini ifade etti.
Büyükerşen, daha sonra salonun orta kısmında seçim düzeninin alınabilmesi için kurultaya bir süre ara verdi. Divan, seçimler için görevini ilçe seçim kuruluna devretti.
Divan Başkanlığı, Kurultay'da oy verme işleminin 21.00'de başlayacağını ve 23.00'te tamamlanacağını bildirildi.
Bu arada, aday olma süresi tamamlanan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için hazırlanan pusulalarda hangi harf sırasından başlanacağına dair kura çekildi. Kura sonucu listenin "İ" harfinden başlaması kararlaştırıldı.
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