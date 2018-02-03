CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla genel başkan adaylığı için yeterli oyu bulamadığı açıklandı. Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mükerrer oyların İnce lehine sayılması talebinin ardından seçimde iki adayın yarışacağı açıklandı.
Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığı için yapılan başvurulardaki imzaların incelendiğini, 48 imzanın her iki aday için de atıldığının tespit edildiğini bildirdi ve İnce'nin aday olabilmek için 127 imzaya ulaşamadığını duyurdu.
Büyükerşen, bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dilekçe vererek mükerrer oyların İnce lehine sayılmasını teklif ettiğini aktardı. Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun bir adayın mükerrer imzadan kaynaklı olarak genel başkanlık yarışına girememesinin kendisine uygun olmadığını belirttiğini söyledi.
Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Yalova Milletvekili İnce, "Ben o 48 arkadaşıma sesleniyorum. Ben bu lütufla aday olmam." dedi. İnce, lütuf değil delegenin özgür iradesiyle aday olmak istediğini ifade etti.
Özgür iradeli kurultay delegelerinin adayı olduğunu vurgulayan İnce, kendisine imza verenlere baskı kurulup imzalarının mükerrer hale getirildiğini, sonra da bunun kendisine yönlendirildiğini ileri sürdü.
İnce, "Biz buraya gelirken duvarlara yazı yazarak geldik, köylerin o tozlu topraklarında yürüye yürüye geldik. CHP'nin gençlik kollarında çalışa çalışa geldik. Emeğimi kimseye yedirmem. Emeğimi Tayyip Erdoğan'a da yedirmem, CHP'yi yönetenlere de yedirmem." diye konuştu.
Önce CHP'de sonra Türkiye'de değişim istediklerinin altını çizen İnce, konuşmasını "Adalet kurultayı diyorsunuz, bana müzik bile çalmıyorsunuz. Müzikte bile adaletiniz yok sizin. Cesaret diyorsunuz, dokunulmazlıklarda 'evet' oyu veriyorsunuz. Yoldaşlarım, hepinizin gözünün önünde oluyor bunlar. Buna dur deyin." sözleriyle tamamladı.
İnce daha sonra genel başkan adaylarının geçişi için hazırlanan platformda yürüyerek salonda bulunanları selamladı.
- "CHP'nin iki başkan adayı vardır"
Divan Başkanı Büyükerşen, İnce'nin bunu içine sindiremediğini söylediğini belirterek, "Bu adaylıktan çekilme mi, beyan etsin." dedi.
Bu gelişmeler sırasında bazı partililerin Divan Başkanlığının önüne yığıldığı ve gerginlik yaşandığı görüldü.
Divan Başkanlığı, sık sık divanın önünün boşaltılması anonsu yaptı.
Daha sonra Büyükerşen, "CHP'nin iki başkan adayı vardır, seçime de bu şekilde gidilecektir. Bu kadar." diyerek seçimlere geçilebilmesi için salonun hazırlanması talimatı vardı.
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