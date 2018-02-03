CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla genel başkan adaylığı için yeterli oyu bulamadığı açıklandı. Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mükerrer oyların İnce lehine sayılması talebinin ardından seçimde iki adayın yarışacağı açıklandı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığı için yapılan başvurulardaki imzaların incelendiğini, 48 imzanın her iki aday için de atıldığının tespit edildiğini bildirdi ve İnce'nin aday olabilmek için 127 imzaya ulaşamadığını duyurdu.

Büyükerşen, bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dilekçe vererek mükerrer oyların İnce lehine sayılmasını teklif ettiğini aktardı. Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun bir adayın mükerrer imzadan kaynaklı olarak genel başkanlık yarışına girememesinin kendisine uygun olmadığını belirttiğini söyledi.

Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Yalova Milletvekili İnce, "Ben o 48 arkadaşıma sesleniyorum. Ben bu lütufla aday olmam." dedi. İnce, lütuf değil delegenin özgür iradesiyle aday olmak istediğini ifade etti.