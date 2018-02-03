HABER

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:04 | Son Güncelleme

Divan Başkanlığı, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu Yalova Milletvekili İnce'nin 115 oyla başkanlık için yeterli oyu bulamadığını açıkladı - Kılıçdaroğlu, mükerrer oyların İnce adına sayılması yönünde dilekçe verdi, İnce'nin tepki göstermesi üzerine salonda partililer arasında gerginlik yaşandı - İnce: "Biz buraya gelirken duvarlara yazı yazarak geldik, köylerin o tozlu topraklarında yürüye yürüye geldik. CHP'nin gençlik kollarında çalışa çalışa geldik. Emeğimi kimseye yedirmem" - Yaşanan tartışmaların ardından Divan Başkanlığı, iki genel başkan adayının yarışacağını duyurdu

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, adaylık başvurusuna yönelik imzaların incelenmesi sonucu 115 oyla genel başkan adaylığı için yeterli oyu bulamadığı açıklandı. Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mükerrer oyların İnce lehine sayılması talebinin ardından seçimde iki adayın yarışacağı açıklandı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin genel başkan adaylığı için yapılan başvurulardaki imzaların incelendiğini, 48 imzanın her iki aday için de atıldığının tespit edildiğini bildirdi ve İnce'nin aday olabilmek için 127 imzaya ulaşamadığını duyurdu.

Büyükerşen, bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dilekçe vererek mükerrer oyların İnce lehine sayılmasını teklif ettiğini aktardı. Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun bir adayın mükerrer imzadan kaynaklı olarak genel başkanlık yarışına girememesinin kendisine uygun olmadığını belirttiğini söyledi.

Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Yalova Milletvekili İnce, "Ben o 48 arkadaşıma sesleniyorum. Ben bu lütufla aday olmam." dedi. İnce, lütuf değil delegenin özgür iradesiyle aday olmak istediğini ifade etti.

Özgür iradeli kurultay delegelerinin adayı olduğunu vurgulayan İnce, kendisine imza verenlere baskı kurulup imzalarının mükerrer hale getirildiğini, sonra da bunun kendisine yönlendirildiğini ileri sürdü.

İnce, "Biz buraya gelirken duvarlara yazı yazarak geldik, köylerin o tozlu topraklarında yürüye yürüye geldik. CHP'nin gençlik kollarında çalışa çalışa geldik. Emeğimi kimseye yedirmem. Emeğimi Tayyip Erdoğan'a da yedirmem, CHP'yi yönetenlere de yedirmem." diye konuştu.

Önce CHP'de sonra Türkiye'de değişim istediklerinin altını çizen İnce, konuşmasını "Adalet kurultayı diyorsunuz, bana müzik bile çalmıyorsunuz. Müzikte bile adaletiniz yok sizin. Cesaret diyorsunuz, dokunulmazlıklarda 'evet' oyu veriyorsunuz. Yoldaşlarım, hepinizin gözünün önünde oluyor bunlar. Buna dur deyin." sözleriyle tamamladı.

İnce daha sonra genel başkan adaylarının geçişi için hazırlanan platformda yürüyerek salonda bulunanları selamladı.

- "CHP'nin iki başkan adayı vardır"

Divan Başkanı Büyükerşen, İnce'nin bunu içine sindiremediğini söylediğini belirterek, "Bu adaylıktan çekilme mi, beyan etsin." dedi.

Bu gelişmeler sırasında bazı partililerin Divan Başkanlığının önüne yığıldığı ve gerginlik yaşandığı görüldü.

Divan Başkanlığı, sık sık divanın önünün boşaltılması anonsu yaptı.

Daha sonra Büyükerşen, "CHP'nin iki başkan adayı vardır, seçime de bu şekilde gidilecektir. Bu kadar." diyerek seçimlere geçilebilmesi için salonun hazırlanması talimatı vardı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
36. Olağan Kurultay CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu Yalova Milletvekili Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

İlginizi Çekebilir

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (3)

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Akdağ'dan gençlere 'evlenin' tevsiyesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Milli meselede muhalefet olmaz"

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Parti Kadın Kollarında kongre heyecanı sona erdi

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

AK Partili Turan: "Bu ülke anayasasına bu milletin karar verdiği referandumuna gayrimeşru demek bir siyasi saygısızlıktır"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.