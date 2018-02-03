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CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

Genel Başkan adayı İnce: "(Divan'ın adaylık için yeterli imzayı bulamadığını açıklaması) Bu bir Ali Cengiz oyunu. Asla mükerrer yok, çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri mükerrer yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok ki delegeye baskı yapacak. Onların gücü var" - "Ben, özgür iradeli kurultay delegelerinin imzasıyla adayım. Ortak verilen 49 imzayı, Genel Başkanın ipoteği altındaymış gibi o imzaları bana devretme hakkı yoktur. Lütuf kabul etmiyorum. Ben adil bir yarışma, adalet istiyorum" - "Bu suni bir krizdir, algı operasyonudur. Bunu sonlandırın. Buradaki dertleri şu. 'Bakın imza sayısı az, nereden bu genel başkanlığı kazanacak ki?' diye bir algı yaratmak istiyorlar. Korkuyorlar aslında. O kanal kanal gezen genel başkan yardımcıları, yarın Parti Meclisi yarışında rezil olacaklarını biliyorlar"

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, partisinin 36. Olağan Kurultayı'nda, Divan Başkanlığı'nın, "genel başkanlığa adaylık için yeterli imzayı bulamadığını" açıklamasına ilişkin, "Bu bir Ali Cengiz oyunu. Asla mükerrer yok, çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri mükerrer yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok ki delegeye baskı yapacak. Onların gücü var." dedi.

İnce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda yaşanan "mükerrer imza" tartışmalarının ardından salonda dolaşarak, partilileri selamladı.

Daha sonra kurultayın yapıldığı salondan çıkan İnce, arka koridorda kendisi için ayrılan odaya geçti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, CHP Tüzüğü'ne göre, genel başkan adayları için mükerrer oy veren delegelerin, Divana çağrılarak adaylar arasında seçim yapmalarının istenmesi gerektiğini söyledi.

Divan Başkanlığına sunduğu dilekçede mükerrer oy bulunmadığını ifade eden İnce, "Bu bir Ali Cengiz oyunu. Asla mükerrer yok, çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri mükerrer yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok ki delegeye baskı yapacak. Onların gücü var." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Divan'a gönderdiği yazıda "Mükerrer 49 kişiyi bana değil, İnce'ye yazın" ifadelerini kullandığını aktaran İnce, "O 49 delege, Genel Başkanın marabası değildir. Genel Başkanın böyle bir hakkı yoktur. Benim de böyle bir isteğim yoktur. Ben, Genel Başkanın onayıyla genel başkan adayı olmam, böyle bir talebim yok." diye konuştu.

- "Yüreğine güvenen Divan, delegeleri toplar"

"Yüreğine güvenen Divan, delegeleri toplar, parmak işaretiyle sorar." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Bu suni bir krizdir, algı operasyonudur. Bunu sonlandırın. Buradaki dertleri şu. 'Bakın imza sayısı az, nereden bu genel başkanlığı kazanacak ki?' diye bir algı yaratmak istiyorlar. Korkuyorlar aslında. O kanal kanal gezen genel başkan yardımcıları, yarın Parti Meclisi yarışında rezil olacaklarını biliyorlar. Ben, bu tartışmalara son veriyorum. Ben, 166 imzayı oraya teslim ettim, hiçbir tane mükerrer yok."

Böyle bir durumun CHP'nin tartışılmasına yol açtığına işaret eden İnce, "Ben, özgür iradeli kurultay delegelerinin imzasıyla adayım. Ortak verilen 49 imzayı, Genel Başkanın ipoteği altındaymış gibi o imzaları bana devretme hakkı yoktur. Lütuf kabul etmiyorum. Ben adil bir yarışma, adalet istiyorum." açıklamasında bulundu.

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36. Olağan Kurultay CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Imza

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