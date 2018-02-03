CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, partisinin 36. Olağan Kurultayı'nda, Divan Başkanlığı'nın, "genel başkanlığa adaylık için yeterli imzayı bulamadığını" açıklamasına ilişkin, "Bu bir Ali Cengiz oyunu. Asla mükerrer yok, çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri mükerrer yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok ki delegeye baskı yapacak. Onların gücü var." dedi.

İnce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda yaşanan "mükerrer imza" tartışmalarının ardından salonda dolaşarak, partilileri selamladı.

Daha sonra kurultayın yapıldığı salondan çıkan İnce, arka koridorda kendisi için ayrılan odaya geçti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, CHP Tüzüğü'ne göre, genel başkan adayları için mükerrer oy veren delegelerin, Divana çağrılarak adaylar arasında seçim yapmalarının istenmesi gerektiğini söyledi.

Divan Başkanlığına sunduğu dilekçede mükerrer oy bulunmadığını ifade eden İnce, "Bu bir Ali Cengiz oyunu. Asla mükerrer yok, çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri mükerrer yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok ki delegeye baskı yapacak. Onların gücü var." ifadesini kullandı.