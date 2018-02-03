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CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

CHP'nin gelecek dönemde hedef ve önceliklerinin yer aldığı 17 maddelik kurultay bildirgesi kabul edildi

CHP'nin gelecek dönemde hedef ve önceliklerinin yer aldığı 17 maddelik kurultay bildirgesi kabul edildi.

Ankara Spor Salonunda yapılan kurultayda okunarak oylanan bildirgede, CHP'nin kökleri Kuvayımilliye'ye dayanan, Atatürk'ün izinde, tam bağımsız, laik, demokrat ve çağdaş Türkiye'nin kurucu partisi olduğu belirtildi.

Bugün Cumhuriyetin temeli olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırıldığı, tek adama dayalı parti devleti kurulduğu ileri sürülen bildirgede, darbe girişimi bahane edilerek karşı darbenin gerçekleştirildiği, olağanüstü hal (OHAL) aracılığıyla temel hak ve hürriyetlerin yok sayıldığı savunuldu.

Bildirgede, milli servet ve birikimlerin yağmalandığı, geniş halk kitlelerinin işsizlik ve yoksulluğa mahkum edildiği, birlikte yaşam iradesinin ötekileştirilen kimlik siyasetiyle aşındırıldığı iddia edildi.

CHP'nin tüm bu şartlarda temel değerlerden ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinden ödün vermeden yoluna devam edeceği ifade edilen bildirgede, "Hiçbir güç bizi bu kutsal davamızdan alıkoyamayacaktır." denildi.

- "FETÖ'nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır"

Bildirgede, gelecek dönemde parti örgütünün hedef ve öncelikleri de 17 madde halinde sıralandı. Bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir. Din, vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır. OHAL derhal kaldırılacak, KHK'ler yasama ve yargı denetimine alınacak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır. Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşıyla çözülecektir. Yüksek katma değerli kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır. Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olacak, kamuda tüm atamalar liyakata uygun yapılacak, yolsuzluk suçlarında zamanaşımı kaldırılacak, cezaları ağırlaştırılacak, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır."

Bildirgede, asgari ücretin vergi dışı bırakılacağı, taşeronların tümünün kadroya alınacağı, tüm çalışanlara sendikalaşma özgürlüğü getirileceği, şehit aileleri ve gazilerin milletvekillerine tanınan hak ve imkanlardan yararlanacağı belirtildi.

Bildirgede, "Yurtta barış dünyada barış ilkesiyle bütün komşularımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak, AB müktesebatına uyum sağlanacak, AB'ye tam üyelik hedeflenecektir. Havamız, toprağımız ve suyumuz korunacak, denizlerimizin, ormanlarımızın ve tarım arazilerimizin yağmalanmasına izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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