CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.
Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda verilen arada seçim hazırlıkları yapıldı.
Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi.
Daha sonra bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de oy verme işlemine geçildi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı seçimlerde, adaylar tüzük gereği genel başkan seçilebilmek için mevcut delegenin yarıdan bir fazlasının oyunu almaya çalışacak.
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum