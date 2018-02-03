CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda verilen arada seçim hazırlıkları yapıldı.

Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi.

Daha sonra bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de oy verme işlemine geçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı seçimlerde, adaylar tüzük gereği genel başkan seçilebilmek için mevcut delegenin yarıdan bir fazlasının oyunu almaya çalışacak.