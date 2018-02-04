CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

ANKARA (AA) - CHP'nin 36. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.
Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.
Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.
Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sonuçları açıklamada önce şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.
Sonucun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşması yaptı.
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