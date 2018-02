CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

CHP Genel Başkanlığına beşinci kez seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur. Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz." dedi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, sonuçların açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, tüm delegelere teşekkür etti.

Üstlendiği görevin sorumluğunu çok iyi bildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Üstlendiğim görev sıradan bir görev değildir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukukunu, adaletini sağlamak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Bugün yaşanılan ortamda CHP'ye genel başkanlık yapmanın sıradan bir olay olmadığını gayet iyi bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kimilerinin uykularının kaçacağını da çok iyi biliyorum. Ama biz haklı davamızı, Türkiye davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Her zaman söyledim yine ifade ediyorum: Adaleti, demokrasiyi, hukuku birlikte savunacağız, birlikte yaşamayı savunacağız. Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur. Önümüzdeki süreç, sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Hepimiz, ülkesini seven her yurttaşım, zor koşullarda mücadele verirken yanımızda olmalarını istiyorum. Bizim mücadelemiz Türkiye'nin geleceği mücadelesidir. Hapishanelerin tıka basa dolu olduğu bir ülkede kimse evinde rahat uyuyamaz."